Grande Fratello, Letizia Petris contro Sara Ricci: "Sei snob, smettila di comportarti così" [VIDEO]

Al GF, lo snobismo di Sara Ricci ha attirato la risposta piccata di Letizia Petris. Ecco cosa è successo!

L'ingresso di Sara Ricci nella casa del Grande Fratello era stato salutato dagli inquilini con una certa allegria, ma nel corso dei giorni successivi, l'attrice ed ex collega di Beatrice Luzzi si è dimostrata sempre più snob e nel corso dell'ultima puntata, andata in onda su Canale5 ieri sera, lunedì 11 dicembre, Ricci e Letizia Petris si sono scontrate proprio a causa dell'evidente snobismo dimostrato dall'attrice.

GF, Sara Ricci e Letizia Petris litigano per l'atteggiamento snob dell'attrice

Dopo la diretta di ieri, nel reality condotto da Alfonso Signorini si sono accesi gli animi tra Letizia Petris e Sara Ricci: la fotografa ha criticato l'attrice per l'atteggiamento dell'attrice nei confronti del gioco e degli altri inquilini. Fin dal suo ingresso, infatti, Ricci ha dimostrato di non aver molto a cuore le regole del programma Mediaset, come ha sottolineato anche l'ex collega di Vivere Beatrice Luzzi, e aveva anche dichiarato che non avrebbe mai preso parte alla trasmissione, chiarendo, inoltre, di essere stata cercata dal GF e non di aver chiesto di partecipare. L'attrice ha anche avuto uno scontro con Perla Vatiero a causa della sua immotivata nomination.

Nel corso della puntata di ieri, Letizia le ha fatto notare che il suo atteggiamento solitardio fa passare di lei un'immagine snob e presuntuosa:

"Qua siamo tutti uguali. Io vedo qua una star mondiale come Grecia che si comporta come si comportano tutti. Beatrice è un’attrice, Rosy è comunque una chef, Massimiliano è un attore e comunque si comportano come noi. Stanno con noi, fanno le cose come noi, si mettono a tavola negli orari giusti. Io ti guardo sbalordita, ma non perché ti giudico. Ti guardo sbalordita perché non sono abituata. Perché loro sono molto normali. Passami il termine, sono come noi. Loro sono talmente tanto di casa nonostante siano attori molto importanti che non li ho mai neanche visti come Massimiliano Varrese, lo vedo come è: Massi. Io sono solo sbalordita a volte. Hai atteggiamenti che nessuno qua ha e ho pensato ‘ma davvero chi diventa famoso poi è così?’. Mi riferisco a quando hai litigato con la costumista, ero sbalordita, perché io sono talmente grata di essere qua dentro che direi grazie pure se mi vestissero con un sacco di juta. Ti guardo sbalordita perché siamo su due pianeti totalmente diversi. Ho fatto molte prove d’abito anche con Fiordaliso e Beatrice Luzzi e nonostante siano una cantante e un’attrice non le ho mai viste alzare la voce o dire alle costumiste ‘io questo non me lo metto’.Stai sempre a disparte, ti chiamano in Confessionale e ti devono chiamare 140 volte. Io sono solo sbalordita a volte. Capisco che io sono grata e tu non devi essere grata al Grande Fratello? Perché tu hai già la tua vita e la tua carriera. Se tu accetti di venire al Grande Fratello a metà percorso tu devi essere più veloce nel rapportarti"

Sara Ricci ha però risposto dicendo che non si tratta di snobismo, ma che lei è ben consapevole del suo lavoro:

"Ho 30 anni di carriera e un'immagine, questo è il mio lavoro, non sono abituata a farmi vestire da altri, generalmente, gli abiti li scelgo io insieme alla costumista. Ho 55 anni, se mi chiamano due volte non casca il mondo. Non sono snob, anzi, sono selvaggia, giro senza trucco, se fossi snob mi dovrei truccare appena sveglia"

