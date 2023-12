Grande Fratello, scintille tra Perla Vatiero e Sara Ricci: "Sei ridicola" (VIDEO)

Gossip TV

Scoppia una discussione al Gf tra Sara e Perla a causa delle nomination.

Scintille nella Casa del Grande Fratello tra Perla Vatiero e Sara Ricci. Il motivo? La nomination fatta da quest'ultima non è per niente piaciuta all'ex fidanzata di Mirko Brunetti che, sostenuta dall'amica Letizia Petris, si è scagliata contro l'attrice.

Perla Vatiero contro Sara Ricci

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri lunedì 11 dicembre 2023 su Canale 5, Sara Ricci ha scelto di nominare Perla Vatiero. Una nomination che ha spiazzato l'ex fidanzata di Mirko Brunetti che, subio dopo la diretta, ha deciso di affrontare l'attrice e chiederle spiegazioni:

Dovresti veramente dimostrare di avere carattere soprattutto nelle nomination...Hai il doppio della mia età e sei poco matura. Dopo tutto quello che è successo tra te e Beatrice, vi siete dette le peggio cose, la tua nomination la vedo proprio finta [...] Io ti ho nominato con un motivo ben preciso, tu no. Sei andata a nominare me, poi se hai paura quello è un altro discorso. Sei ridicola, sei più banale di quanto credessi.

Accuse che hanno provocato la reazione immediata dell'attrice:

Sono sempre stata carina con te. Ma perché devo far uscire Bea dalla Casa? Lei sta qua dall'inizio, non volevo...Credo che Beatrice abbia più bisogno di questo programma rispetto a Perla e non voglio che esca.

A schierarsi dalla parte di Perla è arrivata Letizia che, senza mezzi termini, ha criticato il comportamento assunto da Sara al Gf:

Io non ti odio, ma stasera ti avrei nominata. Sai perchè? Tu stai prendendo in giro Perla per il suo accento napoletano [...] Io non mi sono mai fatta influenzare da nessuno. Tutti si comportano "normali" qui dentro, sono come noi nip. Tu arrivi a metà percorso e stai sempre in disparte. Io sono sbalordita a volte. È giusto che te devi essere più veloce a rapportarti.

