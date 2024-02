Grande Fratello, la madre di Greta Rossetti sbotta contro Sergio D'Ottavi!

Gossip TV

La madre di Greta Rossetti non si è trattenuta dal giudicare negativamente anche Sergio D'Ottavi, con cui la figlia ha un rapporto di amicizia nella casa.

Marcella Bonifacio, madre di Greta Rossetti, una delle concorrenti del Grande Fratello, è tornata a esprimersi contro uno dei gieffini del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini.

GF, la madre di Greta Rossetti di nuovo contro un gieffino: questa volta è Sergio D'Ottavi!

Questa volta, la madre dell'ex tentatrice di TI si è scagliata contro Sergio D'Ottavi, a causa di un video che sta girando sui social e che ha provocato non poche polemiche: nel filmato, diffuso su X, Sergio afferra Greta e la spinge sul divano con una certa forza e per alcuni fan del programma la ragazza non sembrava del tutto felice della situazione.

Sul suo account Instagram, la madre di Greta ha pubblicato delle stories nelle quali sbotta contro Sergio D'Ottavi, dopo essere stata contattata dai fan della figlia:

"Allora ragazzi, visto che mi fate tremila domande, io ieri sera mi sono svegliata e ho visto quella scena. Io non ce l’ho con nessuno, ma noto che lei tende a rannicchiarsi, e vedo un modo un po’troppo irruente su di lei. La donna deve essere libera di dire e di accettare se c’è un rapporto di amicizia o qualcosa di più. Io credo che ci sia un modo un po’ troppo eccessivo .Questo è quello che vedo e questo è quello che mi scrivete in tanti, ed in tanti mi scrivete “No, ma Sergio è una brava persona”. Ma io non metto in dubbio che sia una brava persona, però ci sono dei modiche non vanno bene visti dalla tv. E’ brutto da vedere, ci sono dei momenti che si comporta in maniera giusta, e momenti in cui Greta si rannicchia tutta come per dire stammi lontano. Non è bello da vedere.bE non venitemi a dire che Greta è stata lei a giocare con lui da tentatrice. Siamo nel 2024 ragazzi, bisogna essere liberi, sono dentro ad una casa. Un conto è essere liberi di scherzare e ridere, magari può nascere un qualcosa, perchè io sono la prima a dire che può sempre nascere qualcosa, però io vedo troppo troppo a volte una cosa eccessiva. Quindi non iniziamo con questi discorsi che non hanno un senso logico, perchè proprio non ho voglia. Buona giornata."

Tuttavia, Bonifacio, dopo un po' ha pubblicato un nuovo messaggio, nel quale sembrava ritrattare ciò che aveva affermato in precedenza:

"Non mi piace questa guerra che state facendo sui social. Io ho detto il mio pensiero, per quel calcio, comunque va bene, fatto per scherzo e quant’altro. Io mi scaldo perchè ho questo carattere, detto questo per me è cancellato. Non ce l’ho con Sergio, non ce l’ho con Federico, con Perla, non ce l’ho con nessuno. Io quando vedo un qualcosa che mi irrita, questa cosa che le stanno addosso. Sta succedendo che mia figlia continua a fare analisi perchè le vengono i lividi. le vengono i lividi per forza, le saltano tutti addosso in questa maniera. Non è bello da vedere. Non fate guerre tra di voi, datevi una registrata, non è bello. Io adesso mi ritiro."

