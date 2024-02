Grande Fratello, la confessione di Perla Vatiero sull'incontro con Mirko Brunetti: ecco cosa ha rivelato la gieffina

Gossip TV

Perla Vatiero dopo l'incontro con Mirko Brunetti al Gf: "Il limone doveva darmelo lui".

La puntata di ieri del Grande Fratello è stata a dir poco scoppiettante. Dopo aver parlato delle dinamiche e tensione tra i concorrenti, è andato in onda l’ennesimo incontro tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti, che è tornato nella famosa Casa di Cinecittà in cerca di risposte.

Ritorno di fiamma tra Perla e Mirko

Il ritorno di fiamma tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti sembra sempre più imminente. Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri su Canale 5, il ragazzo ha deciso di tornare nella Casa per affrontare la sua ex fidanzata e chiarire, una volta per tutte, la loro situazione sentimentale:

Questo è l’unico modo per parlarti e soprattutto per capire cosa tu hai dentro, cosa vuoi fare adesso. Quello che mi importa è il tuo bene e anche portare l’attenzione su noi due. Io mi sto dando tempo per capire, ma sono passati mesi, da Temptation Island è passato quasi un anno e io non sono più qui dentro da due mesi. Quindi è giusto che io capisca il tuo stato d’animo, quello che pensi. Perché fino ad oggi sono stato io a dare delle risposte. Quindi vorrei che tu facessi il punto della situazione. È giusto che io capisca e abbia le risposte.

A fargli eco Perla che, visibilmente emozionata, ha ammesso:

Spiegare cosa ho dentro è complicato. Fondamentalmente comunque sono andata oltre alla sofferenza prima di entrare qui dentro. Ad oggi, vuoi o non vuoi, diciamo che… non so come spiegartelo, è complicato per me. Comunque è una situazione che ci sono rimasta tanto male. Cioè, mi sono sentita delusa anche qui dentro la casa. Però sai benissimo che a determinate cose non vado oltre perché oggi non faccio più l’errore che ho fatto ieri...

Se io dovessi dire un qualcosa di sbagliato nei tuoi confronti non lo farei mai. Se c’è posto per lui? Se mi baso su quello che sento o quello che abbiamo trascorso quei giorni nella casa del GF io ti dico di sì. Poi fondamentalmente c’è una paura nell’affrontare il dopo e nel metabolizzare.

Ma non è finita qui. Stuzzicata dai suoi compagni di gioco circa l'incontro con Mirko al Gf e un possibile bacio tra di loro, la Vatiero ha risposto: "Il limone? Me lo doveva dare lui".

