Grande Fratello: "Messaggio scioccante! Se fossi in Beatrice lascerei la Casa, Paolo e Varrese pessimi", parla un giornalista

Giornalista attacca gli autori del Gf e si schiera dalla parte di Beatrice Luzzi.

Il trattamento riservato a Beatrice Luzzi durante l'ultima puntata del Grande Fratello ha alzato un vero e proprio polverone mediatico. Tanti personaggi del mondo dello spettacolo e giornalisti, infatti, sono intervenuti sui social scagliandosi contro i concorrenti e gli autori del reality show condotto da Alfonso Signorini e difeso l'attrice.

Giornalista dalla parte di Beatrice Luzzi

Tutti contro Beatrice Luzzi al Grande Fratello. A difendere l'attrice e criticare il comportamento assunto sia dai concorrenti che dagli autori del programma ci ha pensato Walter Giannò. Come riportato da Biccy, il giornalista è intervenuto su Twitter per dire la sua sul trattamento che è stato riservato a Beatrice in puntata:

Al Grande Fratello abbiamo assistito all’attacco alla vittima e alla difesa dei carnefici. Se è questa la nuova TV che Piersilvio ha in mente, allora rimpiango il padre e il GF con Barbara D’Urso, dove Beatrice Luzzi sarebbe stata tutelata e non ‘massacrata’ da una sh*tstorm in diretta. Scriverò un duro editoriale contro gli autori del programma. L’attacco contro Beatrice di stasera è la dimostrazione di quanto possa essere pericoloso e tossico un branco quando prende di mira scientemente una persona. Al Grande Fratello è stato diffuso un messaggio scioccante, aberrante che non può passare in cavalleria, per di più contro una donna emancipata. E, ancora una volta, c’è da sottolineare l’atteggiamento pessimo di Varrese e di Paolo che dispensano ipocrite lezioni...

E ancora:

Quella di stasera è stata una pessima puntata. C’è stato un attacco da tutti i fronti contro Beatrice, cioè colei che, se non ci fosse stata, il Grande Fratello avrebbe già concluso il suo percorso. Ora basta. Se fossi nei suoi figli, lunedì prossimo andrei a prendere mia madre e portarla via da quella Casa ormai tossica. Dopodiché addio al programma e giù con l’audience. Se fossi in Beatrice, dopo l’attacco unilaterale di stasera, lascerei immediatamente la Casa del GF. Se fossi nei figli, andrei a prendere la mamma, come ha fatto il padre di Heidi. E buonanotte ai suonatori.

