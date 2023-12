Grande Fratello, la confessione di Federico Massaro su Anita Olivieri: "Non posso avvicinarmi più di tanto" (VIDEO)

Gossip TV

Federico Massaro torna a parlare del suo interesse per la giovane concorrente del Gf.

Federico Massaro è seriamente interessato ad Anita Olivieri. Parlando con Letizia Petris, però, il modello ha rivelato che, conoscendo la situazione sentimentale della giovane concorrente fuori dalla Casa del Grande Fratello, preferisce mantenere le giuste distanze e salvaguardare il loro rapporto.

Federico Massaro e le parole su Anita Olivieri

Cresce l'attesa per la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda domani sabato 23 dicembre 2023 su Canale 5. Intanto, nella Casa di Cinecittà, Federico Massaro è tornato a parlare con Letizia Petris del suo interesse per Anita Olivieri. Conoscendo la sua situazione sentimentale della giovane concorrente, però, il modello ha confessato:

Le ho fatto il fiore. Il motivo? È come la vedo, anche per la situazione in cui è... io Io so che non posso avvicinarmi più di tanto, la rispetto e per questo preferisco apprezzare la sua delicatezza - ha ammesso il ragazzo parlando dei suoi tentativi di approccio - È bello, ma è troppo per lei perché mi ha detto che i complimenti le danno fastidio.

Ricordiamo che Federico questa settimana è al televoto insieme a Greta Rossetti e Marco Maddaloni. Chi sarà il concorrente meno votato? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, che andrà in onda domani sabato 23 dicembre in prima serata su Canale 5.

