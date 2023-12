Grande Fratello, Beatrice Luzzi pronta a rientrare nella Casa? Gli ultimi aggiornamenti dello staff

Gossip TV

Un membro dello staff di Beatrice Luzzi aggiorna i fan del Gf sulla situazione della gieffina.

L'uscita ‘momentanea’ di Beatrice Luzzi dalla Casa del Grande Fratello ha spiazzato tutti. A cercare di rassicurare i fan ci ha pensato un membro dello staff dell'attrice che, su Twitter, ha rivelato gli ultimi aggiornamenti sulla delicata situazione che ha coinvolto la concorrente del reality show di Canale 5.

Gli ultimi aggiornamenti su Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi è pronta a rientrare nella Casa del Grande Fratello? Nonostante il reality show abbia parlato di un'uscita momentanea, le ultime rivelazioni di Letizia Petris hanno allarmato i numerosi fan della concorrente. A dare un po’ di speranza è arrivato un membro del suo staff che, come riportato da Biccy, è entrato in una room di Twitter rivelando:

Dov’è adesso? Per il momento si trova chiusa in un albergo e ovviamente non può vedere né sentire nessuno. Però noi siamo altamente fiduciosi che possa rientrare al Grande Fratello, ma non sappiamo quando.

Per chi non lo sapesse, Beatrice è stata costretta a lasciare la Casa di Cinecittà lo scorso mercoledì per motivi personali. A comunicare l'uscita della discussa e amata concorrente il Gf, seguito dallo staff dell’attrice di Vivere, che ha promesso da subito aggiornamenti:

Beatrice costretta da motivi personali, ha deciso di lasciare solo momentaneamente la casa del Grande Fratello. Però ragazzi, niente paura e state tutti tranquilli. Noi vi terremo aggiornati, grazie del supporto.

