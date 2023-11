Grande Fratello, l'amaro sfogo di Mirko Brunetti su Greta Rossetti: "Ho delle brutte sensazioni" (VIDEO)

Gossip TV

Mirko Brunetti teme che il suo confronto al Gf con la sua ex Perla Vatiero abbia infastidito Greta Rossetti.

Il confronto avuto in diretta al Grande Fratello con Perla Vatiero ha destabilizzato Mirko Brunetti. Il giovane e amato concorrente della nuova edizione ha infatti confidato ad Angelica Baraldi di avere un brutto presentimento su Greta Rossetti e di come può aver interpretato il dialogo fra lui e la sua ex fidanzata.

I dubbi di Mirko Brunetti

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, è andato in onda il tanto atteso confronto tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Un confronto emozionante che ha destabilizzato il concorrente, che non ha nascosto i suoi dubbi e le sue preoccupazioni su Greta Rossetti ad Angelica Baraldi:

Ho delle brutte sensazioni e io difficilmente sbaglio. Come mi sentivo di Perla, mi sento di Greta. Io mi conosco, è quello il problema...io faccio off in un secondo. Spero di sbagliarmi [...] Magari è paura, la sto vivendo così per quel motivo...quando una persona è innamorata hai paura di una reazione sbagliata, ma io ho paura anche di me.

Per quanto riguarda il discorso Perla, invece, Mirko si è lasciato andare a uno sfogo con Vittorio Menozzi in cui ha dedicato parole di stima e affetto nei confronti della sua ex:

Per me lei è vita, ci vogliamo un bene pazzesco. Io sono diventato uomo con lei e lei donna. Insieme abbiamo passato così tante cose e molte non ce le siamo godute. Ieri invece l’ho vista cambiata in meglio così come mi sento maturato anche io adesso. Quando lei ha detto ‘cosa mi ha fatto innamorare di Mirko? Tutto’. Quello è stato bello ed è lì che si è emozionata. […] Lei è donna è bellissima [...] Ora spero che in puntata non ci siano nuove rivelazioni su Greta, che magari l’ha presa male. Mi auguro che non abbia detto nulla di sbagliato.

