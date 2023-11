Grande Fratello, Greta Rossetti vuota il sacco su Angelica Baraldi e Perla Vatiero e poi svela: "Sono pronta a tutto"

Gossip TV

Greta Rossetti chiarisce la sua posizione e poi parla di un suo possibile ingresso nella Casa del Gf.

Greta Rossetti è diventata argomento di discussione sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello per la sua relazione con Mirko Brunetti. Ospite dell'ultima puntata di Casa Chi, l'ex tentatrice di Temptation Island ha rivelato il suo pensiero su Perla Vatiero e Angelica Baraldi e parlato di una sua possibile partecipazione al reality show.

Greta Rossetti al Gf? Parla lei

Greta Rossetti ha rilasciato una lunga intervista a Casa Chi, il format web del noto settimanale condotto da Sophie Codegoni. La giovane modella ed ex tentatrice ha raccontato di come ha reagito al confronto avvenuto in diretta al Grande Fratello tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti rivelando di non temere un ritorno di fiamma tra i due:

Mirko non deve avere paura di una mia reazione, deve stare tranquillissimo. Vorrei tanto rassicurarlo, però purtroppo non posso farlo. Io sono felice se lui è felice [...] Io penso che provi un gran bene. Ad oggi penso questo perché lui è una persona buona, genuina e odia stare in lite con una persona. Ieri ho visto il bene che prova verso di lei. Io ci sono passata, quando esci da una relazione importante, vuoi o non vuoi, hai condiviso pezzi di vita importanti e rimarranno sempre. Lui ha detto che per la sua ex scalerebbe una montagna e io mi ci butterei nel fuoco per il mio ex, quindi lo capisco. Io ho visto solo un’intensità di un bene fortissimo e che, da quello che mi ha raccontato Mirko, hanno superato tante cose brutte nella loro relazione.

Se temo un loro riavvicinamento? Non è una paura che ho, assolutamente. Non sono queste le paure che ho nella vita. Ad oggi non credo perché in questo mese mi ha dimostrato tanto. Lui è entrato lì che eravamo in forte crisi e io l’ho guardato tutti i giorni, mi ha dimostrato tanto. Dopo che ha parlato con Perla ovviamente ha fatto delle dichiarazioni anche su di me e l’ho ascoltato. Ad oggi non penso lui possa tornare indietro nella sua strada. Anche perché i motivi per la quale loro si sono lasciati non sono io, io sono venuta dopo e quei motivi sono evidenti e si sono visti nell’altro programma. Poi premessa: sono stata io la prima a farli riavvicinare perché quando sono usciti dal programma loro erano molto in lite e a me non piaceva molto questa cosa. E sono stata io la prima a consigliare a Mirko di riavvicinarsi e parlare. Perché era inutile quel rapporto che si era creato, era proprio brutto da vedere.

L'ex tentatrice di Temptation Island ha poi parlato di Angelica Baraldi, con cui si è resa protagonista di un duro confronto nella Casa:

Quello che ho detto di Angelica lo penso. Difficilmente cambio idea su una persona perché prima di esprimermi guardo tanto e quando vedo una cosa che non mi piace, esprimo il mio pensiero e rimane quello. Di lei penso che sia una bella giocatrice ed una gatta morta, non ho cambiato idea. Secondo me Perla e Angelica resteranno amiche, Angelica è furba e capisce le dinamiche giuste. Io sono sicura della mia relazione ma sono molto gelosa. Sono più gelosa di Angelica perché è una novità, Perla è un’ex e l’ha deciso lui, mentre Angelica è una novità.

A proposito di un suo possibile ingresso al Gf, la Rossetti ha rivelato:

Se entrerei? Assolutamente sì, avrei modo di vedere come si comporta Mirko. A parte che io non mi tiro indietro a niente e nessuno, soprattutto quando si parla di Mirko. Sono pronta a tutto, quindi sì.

