Grande Fratello, Jessica Morlacchi critica Yulia Bruschi: "Io guardo tanto l'atteggiamento e poche volte mi sono sbagliata"

L'atteggiamento assunto da Yulia Bruschi continua ad essere argomento di conversazione nella Casa del Grande Fratello e a non convincere la gieffina Jessica Morlacchi.

La terza puntata della nuova edizione del Grande Fratello andrà in onda stasera, lunedì 23 settembre 2024, su Canale 5. Intanto, nella Casa più spiata d'Italia, l'atteggiamento assunto dalla giovane concorrente Yulia Bruschi continua ad essere argomento di conversazione e discussione tra i vari concorrenti.

Yulia non convince Jessica

Yulia Bruschi è finita nel mirino di Jessica Morlacchi. A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera su Canale 5, i concorrenti si sono riuniti in giardino per parlare e confrontarsi sul comportamento assunto dalla giovane gieffina nella Casa. Se Shaila Gatta ha spezzato una lancia a favore di Yulia, l'ex cantante dei Gazosa non ha nascosto i suoi dubbi circa la sua sincerità:

Io guardo tanto l'atteggiamento e sinceramente poche volte mi sono sbagliata. Sono pronta a ricredermi e a dirvi ho sbagliato [...] Ogni persona è diversa. Capace che è molto introversa, però dalle sue risposte non mi è sembrata una ragazza introversa, quando risponde io lo sento il caratterino, non la vedo nè timida nè bloccata...

Interpellata da Mariavittoria Minghetti sulla possibilità di un confronto con Yulia, Jessica ha ribadito il suo pensiero:

Se ci andrei a parlare doani? No! No perché lei ha voluto dire che ancora non mi sono aperta, che non ho scoperto le carte...come se io nascondessi qualcosa. Io penso invece di essere un libro aperto, purtroppo anche nei miei difetti.

La nuova puntata del Gf in onda stasera su Canale 5

Yulia Bruschi e Jessica Morlacchi riusciranno a trovare un punto d'incontro nella Casa del Grande Fratello? Una cosa è certa: il comportamento ambiguo della giovane concorrente continua a suscitare non pochi dubbi. Alfonso Signorini deciderà di affrontare l'argomento in diretta? L'appuntamento è per questa sera, lunedì 23 settembre 2024, su Canale 5. Ricordiamo che i concorrenti al televoto sono: Jessica, Ila, Tommaso, Le Non è la Rai, Yulia, Giglio, Luca e Lorenzo.

