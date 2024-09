Gossip TV

Grande Fratello, Javier Martinez e Lorenzo Spolverato a confronto: "Ho sbagliato, voglio ammettere i miei errori" (VIDEO)

Arriva il tanto atteso confronto al Grande Fratello tra Javier Martinez e Lorenzo Spolverato: i due giovani concorrenti si ritrovano in giardino per chiarire alcune situazioni rimaste in sospeso!