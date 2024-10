Grande Fratello, Javier Martinez chiude con Shaila Gatta: "Non mi ci vedo più con te" (VIDEO)

Gossip TV

Nuovo confronto tra Shaila Gatta e Javier Martinez dopo l'ultima puntata del Grande Fratello: l'ex tentatore di Temptation Island non nasconde la sua delusione e decide di chiudere definitivamente con la ballerina.

Il comportamento ambiguo assunto da Shaila Gatta nella Casa del Grande Fratello ha deluso profondamente Javier Martinez. Durante un confronto subito dopo la diretta, infatti, l'ex tentatore di Temptation Island ha confessato di voler prendere le distanze dall'ex velina di Striscia la Notizia.

La scelta di Javier

Il rapporto speciale nato nella Casa del Grande Fratello tra Shaila Gatta e Javier Martinez sembra essere davvero arrivato al capolinea anche a causa di alcuni video trasmessi durante l'ultima puntata. Parlando con le ragazze di Non è la Rai e Yulia Bruschi, la ballerina ha definito l'ex tentatore spento e non adatto a lei. Parole molti forti che hanno destabilizzato e deluso il ragazzo, che credeva nella loro storia.

Subito dopo la puntata del Gf, Shaila e Javier hanno deciso di confrontarsi nuovamente e chiarire una volta per tutte la loro posizione. Deluso e ferito per quanto accaduto in diretta anche con Lorenzo Spolverato, l'ex tentatore di Temptation Island ha rivelato di voler voltare pagina e prendere seriamente le distanze dalla ballerina:

Per il bene mio, voglio iniziare a guardarti con altri occhi. Non mi fa bene, non mi va di sbilanciarmi così tanto nei confronti di una ragazza che non sa cosa vuole. Mi sono reso conto che non voglio più questa situazione. Alcune cose non mi sono piaciute [...] Non sono arrabbiato, sono consapevole. Io non mi ci vedo più con te. Staccarmi è un bene per me. A me piacevi tanto, quindi il tuo comportamento mi ha lasciato un pò così. Non ti do colpe.

Javier e Shaila a confronto

Dopo aver ascoltato il pensiero di Javier Martinez, che ha confessato di non provare più lo stesso attaccamento emotivo nei confronti di Shaila Gatta, quest'ultima ha ammesso di voler vivere tutti gli altri concorrenti in maniera distaccata, ma senza mettersi dei freni non escludendo la possibilità di un suo riavvicinamento:

Io so bene cosa voglio. Mi hai detto "ti arrampichi sugli specchi", mi ha ferita quella cosa perché non è così. Io non sono coinvolta con nessuno. È stato un mix di cose. Sei cambiato e non lo dico solo io. Forse c'era bisogno di questa cosa. Io ho resettato, io voglio ripartire da me. Tu fai bene a ripartire da te. Io voglio vivere serenamente qui anche con te. La vita è imprevedibile.

