Grande Fratello, scoppia un'accesa lite tra Helena Prestes e Amanda Lecciso dopo la diretta: ecco cosa è successo (VIDEO)

Volano stracci nella Casa del Grande Fratello tra Helena Prestes e Amanda Lecciso subito dopo l'ultima puntata per via delle nomination: "Fai gossip. Tu ascolti, poi fai finta di nulla e vai da altri a riportare".

Nella Casa del Grande Fratello è scoppiata un'accesa lite tra Amanda Lecciso e Helena Prestes. Il motivo? La nomination ricevuta durante l'ultima puntata del reality show di Canale 5 non è per niente piaciuta alla sorella della nota Loredana, che si è scagliata contro la modella accusandola di essere instabile.

Helena e Amanda: è guerra al Gf

Amanda Lecciso e Helena Prestes si sono rese protagoniste di uno scontro di fuoco in cui sono volate accuse e offese. Provata e delusa dalla nomination ricevuta durante l'ultima puntata del Grande Fratello, la sorella di Loredana Lecciso ha cercato un confronto con la modella, che le ha spiegato i motivi che l'hanno spinta a nominarla:

Qual è il problema che ti ho votata? Tu vai sempre in giro a parlare con gli altri e fai i pettegolezzi. Fai più gossip delle Non è la Rai. Io ti vedo e non sono pazza. Fai i pettegolezzi negativi, riporti le cose. Tu ascolti, poi fai finta di nulla e vai da altri a riportare. Fai gossip, dinamiche, avanti e indietro e poi fai la santa [...] Tu mi dici le stesse cose che mi dice Lorenzo. Io ti ho nominato e ne sono ancora più certa adesso. Ho fatto benissimo!

Le parole di Helena, però, hanno fatto storcere il naso ad Amanda, che è letteralmente sbottata alzando i toni. Furiosa e delusa, anche per la nomination ricevuta in diretta da Luca Calvani, la concorrente ha puntato il dito contro la modella accusandola di essere una persona instabile:

Tu sei instabile e dovevo aspettarmi la tua nomination. Ma quali pettegolezzi?! Devi farmi degli esempi, perché non puoi lanciare accuse a caso. Io non riesco a parlare con te. Poi non ti capisco nemmeno. Tu mi vedi fare gossip? Certo, è arrivata la veggente. Non si capisce nulla!

Helena e Amanda ai ferri corti

La situazione è completamente degenerata nella Casa del Grande Fratello tra Helena Prestes e Amanda Lecciso. Come riportato da Biccy, la lite tra le due concorrenti della nuova edizione del reality show è finito con la modella che ha mandato la sua compagna di gioco a quel paese: "Non si capisce un ca**o? Allora vai a fare in c**o! Vacci. Non sopporto chi mi dice che non mi capisce. Allora non parlare più con me, non parlarmi mai più, basta. Perché devi dire che non mi capisci? Questa è maleducazione". Riusciranno mai a trovare un punto d'incontro per convivere serenamente?

