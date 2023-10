Grande Fratello, Heidi Baci su Anita Olivieri: "È incoerente, deve prendersi le sue responsabilità e chiedere scusa" (VIDEO)

Gossip TV

Heidi Baci e i dubbi sul comportamento assunto da Anita Olivieri al Grande Fratello.

Heidi Baci e Anita Olivieri ai ferri corti? Il comportamento ambiguo assunto dalla romana nella Casa del Grande Fratello non ha per niente convinto Heidi che, parlando con i suoi compagni di gioco nel tugurio, ha nuovamente chiarito la sua posizione accusando Anita di essere falsa e incoerente.

Heidi Baci critica Anita Olivieri

Heidi Baci e Anita Olivieri sono tra le concorrenti più chiacchierate della nuova edizione del Grande Fratello. Durante la festa anni '70, Heidi ha notato un avvicinamento insensato da parte di Anita, visti gli ultimi trascorsi, e ne ha voluto parlare con gli altri. Per chi non lo sapesse, le due si sono rese protagoniste di un duro confronto durante l'ultima puntata in cui sono volate pesanti offese:

Anita è venuta a salutarmi come se niente fosse. Io non ce la faccio, ma come fai? Non resetti quello che dici così, ha detto cose gravi. Io mantengo la mia posizione. Mi attacchi in diretta e poi...lei ha litigato da sola con me. Io non avrei mai voluto litigare ma è un comportamento falso questo. Ha voluto farmi passare malissimo in diretta [...] la trovo incoerente. Non sono riuscita a inquadrarla. Deve prendersi le sue responsabilità e chiedere scusa.

A cercare di fare ragionare Heidi sono state Valentina e Letizia:

Anita è molto diretta e istintiva. Lei si è avvicinata perché voleva risolvere il problema con te ma senza arrivare al confronto. Vuole cercare di recuperare una confidenza che aveva capito che era stata persa.

