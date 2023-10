Grande Fratello, i dubbi di Letizia Petris: "Voglio dare il giusto valore alle persone" (VIDEO)

Gossip TV

Letizia Petris non nasconde la sua preoccupazione al Grande Fratello: ecco cosa è successo.

È tutto pronto per la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera lunedì 2 ottobre 2023 su Canale 5. Nell'attesa, Letizia Petris non ha nascosto la sua preoccupazione per le prossime nomination e i rapporti instaurati con gli altri concorrenti nel corso di queste settimane nella Casa di Cinecittà.

Lo sfogo di Letizia Petris

A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera su Canale 5, i concorrenti sono tornati a parlare delle varie dinamiche del gioco. Tra tutti, Letizia Petris che si è lasciata andare a un lungo sfogo in cui non ha nascosto i suoi dubbi e perplessità. La giovane teme, infatti, che la separazione del gruppo abbia in un certo modo compromesso i precedenti equilibri:

Io ci sono rimasta veramente male perché quando siamo usciti ieri alla festa tutti contenti Arnold mi ha detto che adesso sta veramente bene...quindi se noi adesso andiamo in casa è ovvio che siamo quelli "mal visti", si trovano tutti molto bene. Io sono emotiva, tanto, mi fa soffrire questa cosa. Ho paura che non ci sia più quell'equilbrio che avevamo creato in Casa. Io mi affeziono molto.

Io voglio dare il giusto valore alle persone. Ad esempio Samira è venuta mezza volta. Questa cosa mi fa riflettere. Io sono vera, sono gli altri che devono imparare a equilibrare i rapporti. Non sono perfetta, ma ho un grande pregio: credo tantissimo nelle emozioni e nei sentimenti. Quelli non me li toglie mai nessuno.

A consolare Letizia ci hanno pensato Marco e Valentina, che hanno invitato la fotografa a prendere tutto con più leggerezza:

Non c'è nessuno che chiede di me...non dico che sono dei rapporti superficiali, ma dei rapporti che crei in questo contesto. Non devi buttarci tanti significati, che magari devi imparare a gestire te. Ho capito quello che dici però stai attenta a non farti male.

