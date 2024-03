Grande Fratello, Greta Rossetti si salva al televoto: non sfugge la reazione degli ex concorrenti in studio [VIDEO]

Gossip TV

Ieri sera, Greta Rossetti è stata salvata dal televoto e sul web non è sfuggita la reazione degli ex concorrenti.

Ieri sera, su Canale5, è andata in onda la semifinale del Grande Fratello e non sono mancate le sorprese: ad abbandonare la casa di Cinecittà sono stati Alessio Falsone, Federico Massaro e Giuseppe Garibaldi. E, in particolare, è stata l'eliminazione di quest'ultimo a provocare non poche polemiche.

GF, Greta Rossetti si salva con il televoto, non sfugge la reazione degli ex concorrenti in studio [VIDEO]

Il concorrente calabrese, infatti, è finito in nomination contro Perla Vatiero e Greta Rossetti e, se tutti sapevano che Perla sarebbe diventata a buon titolo una delle finaliste, non si aspettavano certo che sarebbe stato Garibaldi ad avere la peggio contro l'ex tentatrice. E, invece, al contrario di ogni aspettativa, è stata Greta Rossetti a salvarsi al televoto e in studio, dove erano presenti Alfonso Signorini e gli ex concorrenti, questa notizia ha provocato qualche trambusto.

Mirko Brunetti, ad esempio, ha fatto parlare per la sua faccia totalmente incredula, mentre anche altri ex gieffini si sono guardati con stupore, con Valentina Modini che non ha saputo trattenersi dal portare le mani tra i capelli, totalmente allibita. Ma anche Marco Maddaloni - che con Garibaldi aveva stretto un bel rapporto nella Casa - e Fiordaliso si sono guardati totalmente straniti.

In effetti, anche lo stesso Garibaldi non si aspettava di uscire, come ha dichiarato una volta uscito fuori dalla porta rossa, mentre anche Greta ha ammesso di non aspettarsi questo risultato e di sentirsi leggermente in colpa verso il bidello calabrese:

"Io mi sento sempre in difetto quindi mi sento in colpa per Giuseppe...adesso ho meno paura di uscire perché sento che non sono sola. Sento che c'è qualcuno che mi ama [...] Accetto anche i miei errori, mi hanno portata a essere chi sono. Gran parte della mia sofferenza all'inizio l'ho fatta in silenzio. Ho imparato qui dentro a rispettarmi. Tu mi hai aiutato tantissimo, mi hai sempre capito, hai avuto pazienza e tatto. Sei sempre stato dalla mia parte. Io al tuo posto non ce l'avrei fatta"

