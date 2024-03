Grande Fratello, Greta Rossetti: "Mi sento in colpa per Giuseppe, ma ho meno paura di uscire dalla Casa" (VIDEO)

Gossip TV

Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi a confronto dopo la semifinale del Grande Fratello.

La semifinale del Grande Fratello, andata in onda ieri giovedì 21 marzo 2024 su Canale 5, è stata ricca di emozioni e colpi di scena. Tra i concorrenti ancora in gara Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti che, come una vera e propria coppia, sono al televoto insieme a Letizia Petris per giocarsi l'ultimo posto in finale.

Le confessioni di Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti

La semifinale del Grande Fratello ha visto l'eliminazione dal gioco di Alessio Falsone, Federico Massaro e Giuseppe Garibaldi. Se Simona Tagli e Perla Vatiero sono state proclamate rispettivamente quarta e quinta finalista di questa edizione, Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti sono finiti al televoto insieme a Letizia Petris per giocarsi l'ultimo posto in finale.

Una situazione inaspettata che è stata commentata proprio da Sergio e Greta. La prima a prendere la parola è stata l'ex tentatrice di Temptation Island, che non ha nascosto il suo dispiacere per l'uscita di Giuseppe Garibaldi:

Io mi sento sempre in difetto quindi mi sento in colpa per Giuseppe...adesso ho meno paura di uscire perché sento che non sono sola. Sento che c'è qualcuno che mi ama [...] Accetto anche i miei errori, mi hanno portata a essere chi sono. Gran parte della mia sofferenza all'inizio l'ho fatta in silenzio. Ho imparato qui dentro a rispettarmi. Tu mi hai aiutato tantissimo, mi hai sempre capito, hai avuto pazienza e tatto. Sei sempre stato dalla mia parte. Io al tuo posto non ce l'avrei fatta.

Leggi anche Giuseppe Garibaldi fuori dal Gf: le prime parole dopo l'eliminazione

A farle eco Sergio:

Basta dispiaceri, basta preoccupazioni, guarda avanti. Ognuno di noi ha le proprie fragilità, insicurezze e incertezze, paga lo scotto degli errori che ha commesso. Tu hai vinto. Oltre a viverti un'esperienza al Grande Fratello, hai fatto un percorso personale che ha portato agli occhi di chi vota il tuo essere...quello che sei e quello che hai vissuto.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.