Grande Fratello, Greta Rossetti in lacrime dopo la puntata: "Nessuno mi capisce" [VIDEO]

Dopo la puntata di ieri del GF, Greta Rossetti si è lasciata andare a un lungo sfogo: ecco cosa ha detto!

Per Greta Rossetti non è stata una puntata facile quella del Grande Fratello andata in onda ieri sera, lunedì 26 febbraio. Durante la diretta, infatti, Vittorio Menozzi dallo stduio di Canale5 ha preso la parola per rassicurarla sul legame che ha instaurato con Sergio D'Ottavi, ma nonostante queste parole confortanti, la gieffina si è sentita incompresa da tutti.

GF, Greta Rossetti si lascia andare alla tristezza: "Nessuno mi capisce"

Dopo la puntata, l'ex tentatrice di TI si è lasciata andare a un pianto e ha trovato conforto nelle braccia di Sergio D'Ottavi, con cui ha instaurato un bel legame. Nonostante la concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini abbia sempre parlato solo di amicizia tra loro, altri inquilini della Casa non sono d'accordo e non perdono occasione per farle sentire il peso dei loro giudizi.

Anche nel corso della puntata di ieri sera, Greta ha visto una raccolta di diverse testimonianze di altri concorrenti del reality che hanno avuto da ridire sulla sua vicinanza a Sergio, ma anche con Vittorio Menozzi. Sentire ancora una volta che i suoi coinquilini hanno pensieri così negativi sul suo modo di fare e di essere ha instristito molto la gieffina. Così, nel dopo puntata, Greta si è sfogata con Sergio D'Ottavi, ammettendo che è stanca di sentire certe frasi sul suo conto.

D'Ottavi l'ha esortata a non pensare a ciò che ha sentito e di essere forte, ma Greta è parsa molto delusa:

"Ciò che mi dà fastidio, ma veramente, è che invece che guardare il bello delle persone e dei rapporti, capirli e comprenderli, si giudicano e si guarda il brutto."

