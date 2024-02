Grande Fratello, Greta Rossetti: "Non voglio essere ricordata di nuovo per una situazione amorosa" (VIDEO)

Gossip TV

La preoccupazione di Greta Rossetti al Grande Fratello.

Tempo di confessioni per la bella Greta Rossetti. A poche ore dall'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri su Canale 5, l'ex tentatrice di Temptation Island ha confidato a Sergio D'Ottavi di voler dedicare maggior tempo a sé stessa senza essere sempre associata a una situazione amorosa.

Il desiderio di Greta Rossetti

Cresce l'intesa nella Casa del Grande Fratello tra Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi. Un feeling che è stato commentato anche da Vittorio Menozzi, il quale sostiene che la reazione dell'ex tentatrice a un'eventuale uscita del concorrente sarebbe un modo per conoscerla meglio, e da Federico Massaro, che le ha suggerito di pensare più a sé stessa.

Le considerazioni fatte da Vittorio e Federico non sono passate inosservate a Greta che, subito dopo la puntata del Gf, si è sfogata con Sergio. L'ex tentatrice di Temptation Island, infatti, vorrebbe uscire dalla Casa di Cinecittà venendo ricordata per la sua personalità e non per una liaison con il surfista:

Sto ripensando alla frase di Vitto, mi ha detto che non penso a me...non vorrei far vedere che non penso a me. Io con te parlo solo di me, stai sempre ad ascoltarmi, l'unica cosa che non voglio è essere ricordata di nuovo per una situazione amorosa [...] Fuori da qua non voglio essere Greta e Sergio, io sono io...anche Federico me l'ha detto. Io ci penso a me...vorrei che la nostra fosse una cosa in più...

