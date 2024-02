Grande Fratello, Greta Rossetti consola Federico Massaro dopo il suo momento di sconforto [VIDEO]

Gossip TV

Dopo un momento di sconforto, a causa delle nomination di ieri al GF, Federico Massaro è stato consolato da Greta Rossetti.

Per Federico Massaro, la scorsa puntata del Grande Fratello, è stata ricca di emozioni e di rabbia: il gieffino è stato nominato e in seguito alla scoperta di essere finito al televoto ha avuto un crollo emotivo, buttandosi in piscina completamente vestito.

GF, Federico Massaro in lacrime, Greta Rossetti interviene per consolarlo

A supportarlo in questo momento di sconforto è stata Greta Rossetti: l'ex tentatrice di TI ha stretto un legame di amicizia molto profondo con il modello ed è intervenuta, quando l'ha visto in difficoltà. Prima in giardino, mentre erano entrambi comodamente seduti a rilassarsi:

"Anche io non pensavo di poter star bene qui dentro con me stessa, ma sono passati tre mesi e ora ho capito, sto cominciando a guardare tutto diversamente e sto tirando fuori cose che non ricordavo nemmeno. Concentrati su di te"

Quando Federico ha ammesso di sentirsi molto fragile e di non capire perché si senta così, Greta gli ha detto che sono ferite personali, che si porta dentro e che non può passare la vita a far stare bene gli altri, ma non sé stesso:

"Deve scattare in te. Me lo dicevano mia madre, mio padre, ma deve scattare nelle tua testa, non occorrono le parole degli altri. Io ho conosciuto la vera Greta qui dentro. Non ti sentire fuori luogo o inadatto perché sei qui dentro, devi fare il tuo percorso. La spinta per stare bene la devi trovare dentro di te"

Anche in un secondo momento, i due concorrenti del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini si sono abbracciati e consolati a vicenda, ricordando anche la loro comune amicizia con Vittorio Menozzi, eliminato dal programma qualche puntata fa.

