Grande Fratello, Federico Massaro in lacrime per la nomination, si butta vestito in piscina

Gossip TV

Dopo la fine della diretta del 37esimo appuntamento con il Grande Fratello, Federico ha avuto un grande momento di sconforto sentendosi tradito dai suoi compagni d'avventura.

Dopo la fine della diretta del 37esimo appuntamento con il Grande Fratello, Federico Massaro ha avuto un grande momento di sconforto sentendosi tradito dai suoi compagni d'avventura.

Grande Fratello, Federico, dopo la nomination, scoppia a piangere disperato

Il 29enne milanese è infatti finito al televoto insieme a Stefano Miele, Sergio D'Ottavi, Beatrice Luzzi e Marco Maddaloni. Le nomination sono state eseguite con i piramidali pertanto alcune sono state palesi altre invece sono state fatte in confessionale. Federico è stato nominato da Greta, Perla, Rosy, Massimiliano, Giuseppe e Anita. Alcuni concorrenti hanno scelto il giovane milanese perché da diverso tempo lo vedono spento e non partecipe alle attività della Casa. Federico ha preso malissimo la nomination ed è scoppiato in un pianto a dirotto in giardino, per poi buttarsi vestito in piscina.

Federico sta solo in piscina a piangere la sua amica Cinese nemmeno si è accorta che non è a cena . Questo è il loro gruppo di opportunisti . Tutta la vita Beatrice Stefano Simona e Sergio #detodo #luzzers #beaux #grandefratello pic.twitter.com/wmck9GCxgZ — Rossana (@Roberta65184716) February 20, 2024

Quando realizzi che gli “amichetti” belli e simpatici, VERI, con cui ti sei schierato in realtà te l’hanno messa in quel posto#grandefratello



pic.twitter.com/Y9pmqNx67w — Barone Sauzer (@Barone_Sauzer) February 20, 2024

Simona Tagli, ha commentato insieme a Massimiliano la nomination di Federico:

"Tutti d'amore e d'accordo fino a prima e poi tutti addosso con la nomination, è brutto essere pugnalato alle spalle.

Si poteva anche diversificare perché tutti su di lui? Amico, amico, amico poi quando è il momento"

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.