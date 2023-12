Grande Fratello, Federico Massaro si dichiara ad Anita Olivieri, ma riceve un due di picche: "Non sei il mio tipo" [VIDEO]

Gossip TV

Nella casa del GF l'interesse di Federico Massaro per Anita Olivieri lo ha portato a dichiararsi, ma anche a ricevere un bel due di picche!

Fin dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello, il modello Federico Massaro ha dimostrato di avere un certo interesse per Anita Olivieri, tanto che, nelle scorse ore ha pensato bene di dichiararsi...per ricevere un bel due di picche!

GF, Federico Massaro si dichiara ad Anita Olivieri, ma lei lo rifiuta!

In una clip notturna della scorsa notte, Anita Olivieri era intenta ad ascoltare Hallelujah, un brano che ha per lei un grande significato. Mentre la concorrente del reality cantava, Massaro la ascoltava rapito e le si è avvicinato per complimentarsi, ma la gieffina si è mostrata un po' infastidita, tanto da dichiarargli di voler essere lasciata sola.

In un momento successivo, mentre erano presenti anche altri concorrenti, Federico ha deciso di dichiararsi, ma Anita gli ha detto chiaramente di non avere alcun interesse per lui:

"Ti ho già spiegato che non è che non ci sto perché ho una situazione fuori. Non sei il mio tipo. Ora non lo so, non ci conosciamo abbastanza. Non ti limitare, perché io non ti chiedo di limitarti. Lo so che sei un modello e ci sai fare. Sei un bel ragazzo. Può succedere che magari ci provi con me e non ci sto. Indipendentemente dalla mia situazione fuori. Da quando sto qui dentro mi è capitata una cosa simile con Paolo, con Vittorio. È una cosa mia"

La gieffina ha voluto essere chiara fino in fondo, consigliando al modello di non fermarsi a lei e alla simpatia che può aver nutrito verso di lei:

"Non è un insulto o altro, è dirti che ho altre cose per la testa. Anche se tu ci provassi, non credo che cederei. Apprezzo la tua sincerità, qui siamo in una casa. È normale che se ti piace una persona, lo dici. Ma io sono una persona che anche quando non sta insieme a qualcuno, non cerca. Perché sono fatta così. Non sono una mangia uomini. Io non ho mai avuto problemi con i ragazzi, non mi è mai capitato di disperarmi perché non trovavo un uomo"

Massaro ha preferito non insistere e ha accettato di buon grado il rifiuto. RItornerà alla carica o sposterà il suo interesse su un'altra gieffina?

