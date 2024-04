Grande Fratello, Federico Massaro punta il dito contro alcuni ex concorrenti: "Doppiogiochisti, finte amicizie"

Gossip TV

Federico Massaro vuota il sacco e smaschera alcuni ex concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello.

Federico Massaro è tornato a parlare della sua esperienza nella Casa del Grande Fratello. Rispondendo ad alcune curiosità dei suoi numerosi fan, il giovane modello ha deciso di vuotare il sacco e puntare il dito contro alcuni suoi ex compagni di avventura accusandoli di essere falsi e doppiogiochisti.

La verità di Federico Massaro

A distanza di alcune settimane dalla fine del Grande Fratello, Federico Massaro è tornato sui social per rispondere ad alcune domande dei suoi fan circa la sua esperienza nella Casa di Cinecittà. Come riportato da Biccy, il modello, senza fare nomi, ha rivelato di essersi allontanato da diversi ex concorrenti che l’hanno profondamente deluso:

Cosa non mi è piaciuto degli ex gieffini che mi hanno deluso? Il doppiogiochismo, la finta amicizia, parlare alle spalle, prendere in giro, essere finti, inventare cose, fare un sacco di dinamiche finte mettendosi d’accordo con altre persone. Usciti dal GF questi di cui parlo hanno fatto di peggio, sono spariti, se non il classico ‘buon compleanno e tanti auguri’. E basta, quindi sì, ci sono state anche persone così, ma devo dire che la maggior parte degli ex gieffini mi hanno stupito in positivo, però sì, ci sono anche persone così.

Tra i concorrenti del Gf che sono finiti nel mirino di Federico non ci sono Vittorio Menozzi, Beatrice Luzzi, Rosy Chin e Giuseppe Garibaldi. Di quest'ultimi, infatti, il modello ha speso solo parole di affetto e stima:

Se vedessi Bea adesso? L’abbraccerei fortissimo, le direi che mi è mancata, semplicemente. Si tratta di una grande donna che un’enorme esperienza, che ha affrontato tante cosse nella vita e l’ha fatto benissimo. Alcune delle quali le avete viste anche al Grande Fratello. Giuseppe? Lo sento, gli ho detto che quando torna a Milano ci dobbiamo assolutamente vedere...

Con Vitto va tutto benissimo, lui è il mio fratellino. Il ristorante di Rosy? premetto che non è una pubblicità. Voi non potete capire. A Milano sono stato in un sacco di posti buonissimi, ma da lei sono rimasto a bocca aperta. Non solo per com’è il posto, per l’accoglienza, ma anche per il cibo, per tutto quanto messo insieme. Per me è stata una vera esperienza e ne è valsa la pena.

