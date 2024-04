Grande Fratello, intervista esclusiva a Sergio D'Ottavi: "È stata una sfida con me stesso, Greta? Gli occhi non mentono mai"

Gossip TV

Il finalista dell'ultima edizione del Grande Fratello, Sergio D'Ottavi, ricorda la sua emozionante esperienza nella Casa del Grande Fratello ai microfoni di Comingsoon.it.

Abbiamo intervistato in esclusiva Sergio D'Ottavi, finalista dell'ultima edizione del Grande Fratello. Imprenditore, chef, dj e chi ne ha più ne metta. Uno spirito libero e curioso che ama vivere di emozioni. Sergio entra nella Casa di Cinecittà in corsa e, nonostante le diffidenze iniziali degli altri concorrenti per la sua vicinanza a Beatrice Luzzi, riesce a farsi amare e apprezzare per la sua semplicità e spontaneità. Il suo è stato un percorso lineare e sincero. Sincero come è stato lui a raccontarsi e descrivere tutte le emozioni vissute insieme alla sua amata Greta Rossetti.

Ecco cosa ha rivelato Sergio D'Ottavi ai microfoni di Comingsoon.it: dalla sua prima esperienza televisiva nella Casa del Grande Fratello, in cui si è messo in gioco senza maschere, alla romantica storia d'amore con Greta Rossetti.

Imprenditore, chef, dj...un giramondo. Cosa ti ha spinto a partecipare al Grande Fratello?

Il mio essere abituato a vivere in completa libertà, a girare il mondo...forse era proprio quella la sfida più grande riuscire a capire se ero in grado di "tenere botta" all'interno di un contesto come quello del Grande Fratello. Penso di esserci riuscito. Io sono abbastanza duttile, ho uno spirito di adattamento molto forte. Cerco sempre di ambientarmi e stare bene e nella Casa ci sono riuscito perché non ho mai sentito quella pesantezza. Mi sono divertito e ho fatto divertire gli altri. Sono stato me stesso: profondo e leggero allo stesso tempo, divertente. Semplicemente io, a 360 gradi.

Pensi di essere riuscito a farti conoscere o hai qualche rimpianto?

Essendo un contesto dove vivi la quotidianità 24h24, le persone riescono a leggere ogni singola sfumatura. Sono stato nella Casa più di tre mesi, penso che le persone abbiano avuto modo di conoscere la mia profondità e spiritualità. Rimpianti no. Se da un punto di vista di rimpianti si parlasse di entrare di più nel gioco e farlo significherebbe andare contro qualcuno no, non è nella mia indole. Io cerco sempre di dare un giudizio obiettivo delle cose, non porto mai alla gogna nessuno a meno che non sia necessario e quindi sono tenuto a difendermi. Ho sempre cercato di dare una chiave di lettura oggettiva.

Sei entrato in corsa, è stato difficile integrarsi in un gruppo già formato?

Ho notato da parte di molte persone che all'inizio c'era un pò di diffidenza nei miei confronti. L'ho percepita certo. Mi ricordo che le prime settimane tutti votarono me e Stefano perché erano convinti che stessimo giocando e fossimo falsi. Ti posso assicurare che io non lo sono mai stato. Non sono mai sceso a compromessi o dinamiche per emergere. Sono sempre stato me stesso. Sicuramente anche la mia vicinanza a Beatrice è stato motivo di questa loro diffidenza e molti me lo hanno poi confermato che era stata vista come una strategia. Che poi, se uno ci pensa, sarebbe stato anche contraddittorio perché Beatrice in quel momento era la meno amata in Casa e quindi mi sarei messo automaticamente contro tutti. Per un concorrente che entra in corsa mettersi vicino a lei, che aveva tutta la Casa contro, non era una mossa furba. Con Beatrice c'è stato sin da subito un bellissimo rapporto. A ogni modo, penso che il tempo sia galantuomo e che dia la possibilità alle persone di ritornare sui propri passi. Dopo un periodo, infatti, hanno fatto quasi tutti quanti retrofront e si sono ricreduti sulla mia persona.

La tua esperienza è stata segnata dal bellissimo legame con Greta che, dopo una lunga corte, è riuscita a lasciarsi andare...

Il tempo è galantuomo e gli occhi non mentono mai. Lei aveva bisogno di tempo perché usciva da quella situazione con Mirko e Perla che io ho chiamato il triangolo delle Bermuda: sai quando entri ma non sai quando esci. Fortunatamente lei ne è uscita ancora più forte, pulita come era giusto che fosse. Ci stiamo vivendo fuori dalla Casa ed è tutto bellissimo. Ci stiamo conoscendo con i nostri tempi, è l'inizio di una bellissima relazione. Mi ha colpito molto il suo passato, la sua sensibilità, la sua voglia di credere in qualcosa di bello. La sua diffidenza nei confronti dell'amore è stata per me come una voglia di farla ricredere. Fortunatamente si è fidata, ha sentito sincerità da parte mia.

Come sarebbe stato il tuo Gf se non ci fosse stata Greta?

Se non ci fosse stata lei avrei vissuto la stessa esperienza ma con qualcosa in meno. Lei è stata un valore aggiunto, mi ha dato quella voglia in più di mettermi in gioco, anche dal punto di vista sentimentale. Viverlo in un contesto come quello è ancora più forte. È la prima volta in vita mia che mi capita di mettere le mie emozioni davanti agli occhi di tutti. E se lo faccio è perchè ci credo al 100%.

Il momento più bello che avete vissuto insieme nella Casa?

Ce ne sono tanti di momenti belli...i nostri sguardi, i nostri baci e abbracci. Se ti dovessi dire il momento più significativo del nostro percorso ti direi il nostro primo bacio. Ha dato una svolta al nostro rapporto, è stato un bacio liberatorio.

Finito il reality show hai cambiato completamente look...

In realtà non ho mai avuto un'identità ben precisa. Ho sempre spaziato anche nei look, dall'abito elegante al pareo, dai capelli lunghi alla boccia. Questo mio nuovo look non è una trasformazione, ma un mio lato che ancora non conoscevate. Chi mi sta vicino lo conosce bene. Io sono molto versatile, sono borderline sotto certi punti di vista. Faccio tutto quello che mi va di fare e mi passa per la testa. Vivo il momento. Non mi pongo limiti.

Quali sono i tuoi progetti oggi e cosa ti auguri?

Io ho sempre fatto di tutto. La mia passione più grande su cui mi sto concentrando ora è la musica. Sto iniziando a produrre delle tracce mie e vorrei iniziare a suonare sui grandi palcoscenici. La cucina non l'ho messa da parte, ma è passata in secondo piano. Se devo pensare a concentrarmi su qualcosa, anche in previsione del mio locale al Circeo, è la musica. Sto cercando di portare avanti questo progetto. Mi auguro di poter trasmettere ciò che sono attraverso la musica e le mie passioni, la spensieratezza e la profondità. Bisogna vivere per le proprie vocazioni e per quello che ci rende felice. La musica per me è tutto insieme all'amore, non c'è cosa più bella che vivere una relazione che ti regala voglia di vivere e condividere. Con Greta lo stiamo facendo.

