Grande Fratello, Federico Massaro interessato ad Anita Olivieri: "Mi piace, ma è una situazione difficile perché..." (VIDEO)

Il nuovo concorrente del Gf rivela di essere attratto da Anita Olivieri.

Tempo di confessioni importanti nella Casa del Grande Fratello. A poche ore dalla nuova puntata, che andrà in onda il prossimo sabato 23 dicembre 2023 in prima serata su Canale 5, il nuovo concorrente Federico Massaro ha ammesso di essere interessato alla giovane Anita Olivieri.

La rivelazione di Federico Massaro

Federico Massaro è davvero attratto da Anita Olivieri. A rivelarlo è stato proprio il modello che, parlando con Monia La Ferrara, ha ammesso di avere un particolare interesse nei confronti della giovane concorrente del Grande Fratello, ma di essere completamente bloccato dalla situazione sentimentale di lei:

Quando poi ho sentito cosa aveva dentro ho detto: "Porca miseria!". Io le ho parlato e le ho detto: "Mi dispiace perché magari a volte ho esagerato scherzando", lei mi ha risposto: "No, no ma io sono single non sto con nessuno. Ho avuto una relazione e ci eravamo un po’ ripresi prima della Casa, però tu non ti preoccupare". Io ora sono un po’ bloccato anche se lei mi ha detto che è single anche se ha fuori una situazione con un uomo con cui è stata 10 anni. Io non so che fare, cosa non fare [...] Lei mi ha fatto capire che un po’ è così, mi ha detto che è single però...

Questa è una situazione molto difficile perché Anita mi piace tanto. Cioè se io penso l’ultima volta che mi è piaciuta una persona che mi ha fatto questo effetto qui di timidezza, è durata 6 anni. Però non è durata 10 anni, ma 6 quindi è difficile. Di sicuro non conosco bene Anita però i nostri valori sono molto simili e questo è quello che mi ha fatto capire che mi piace. Se a lei potessi piacere, vorrei piacerle per quello che sono dentro perché è difficile, io sono un modello. Lei è più delicata, riservata e certe volte utilizza la sua ironia come scudo, anche io. Non penso che siamo così diversi a livello caratteriale. Io amo fare lo stupido, stare con gli amici, scherzare, mi piace testare le persone per capire, mi piace ascoltare più che raccontarmi. Noi siamo molto simili, non siamo diversi.

Se Federico ha rivelato il suo interesse per Anita, quest'ultima ha svelato di non credere fino in fondo alle parole del suo compagno di avventura. Parlando con Rosy Chin e Monia, la ragazza ha infatti confessato:

Vorrei vedere come ci proverebbe, Vittorio 2 la vendetta. A noi piace l’uomo che deve conquistare, che stimola, altrimenti ciao… A me se già mi dici: "Mi piaci" è già finita, mi si è spento tutto. Lui mi ha detto: "E’ tutto il giorno che non mangio perché sto facendo le flessioni per pomparmi". Io il deserto dai, ma non mi fare parlare. Ci deve essere un po’ di gioco dai, sù.

Ad aggiungersi alla conversazione è arrivato lo stesso Federico:

A te non piace l’uomo che fuma? Nemmeno a me, devo smettere infatti. Questa ragazza qua, ogni volta che la guardo mi fa un effetto strano, mi sento un quindicenne. Non ho nulla da perdere quindi sì perché non devo dirlo. Vuoi sapere da quanto ho questa cosa della timidezza con te? Quando ti ho visto ho detto: “Bellissima ragazza“. Però quando ho visto il battibecco con Bea ho visto più valori e ho detto: “Bella!”. Io devo avere rispetto della tua situazione. Non cambiare. Una cosa che mi ha colpito tanto è che sei molto delicata e riservata.

A fargli eco Anita:

Tu puoi fare quello che vuoi tanto poi se devo stoppare qualcosa la devo fare io. Non sono fidanzata ma sono molto particolare, ho una cosa aperta con me stessa e finché non capisco io non posso fare altro, sono fatta così. Io sono entrata sola, con me stessa ma la mia mente è occupata. Io non faccio le cose con leggerezza perché fai star male le persone, non serve, non mi diverte fare le cose tanto per farle. Questa è la mia situazione.

