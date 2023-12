Grande Fratello, Intervista esclusiva ad Angelica Baraldi: "Sono fiera di me stessa, non mi sono mai snaturata per il gioco"

Gossip TV

Angelica Baraldi racconta tutte le emozioni vissute nella Casa del Gf ai microfoni di Comingsoon.it.

Abbiamo intervistato in esclusiva Angelica Baraldi. Sincera, tenace e molto sicura di sè, Angelica è stata una delle concorrenti dell'attuale edizione del Grande Fratello. Decide di partecipare al reality show di Canale 5 per dimostrare a tutti di essere una vincente e di potercela fare da sola. Un percorso intenso il suo, ricco di emozioni e soddisfazioni, che si è concluso a seguito di un televoto molto difficile contro Rosy Chin. A oggi, però, la giovane è felice e soddisfatta, consapevole di aver giocato onestamente e di non essersi mai risparmiata.

Ecco cosa Angelica Baraldi ha raccontato a noi di Comingsoon.it: dalla sua intensa esperienza nella Casa del Grande Fratello, caratterizzata dal legame nato con Letizia Petris, al discusso avvicinamento a Mirko Brunetti fino all'eliminazione dal reality show condotto da Alfonso Signorini.

Come descriveresti il tuo percorso nella Casa?

Molto positivo in quanto sono riuscita ad ambientarmi alle dinamiche del gioco in poco tempo e ad essere molto naturale e spontanea nei miei giorni in Casa. Forse anche troppo, dato che probabilmente sono uscita per aver sbagliato strategicamente alcune mosse, ma sono molto soddisfatta di me stessa e di come ho reagito ad alcune situazioni complesse. Onestamente non cambierei nulla perché ho sempre cercato di comportarmi nella maniera più trasparente ed equilibrata possibile, anche se di situazioni dove avrei potuto snaturarmi per fini di gioco ce ne sono state, ma ho preferito vivermi l’esperienza con felicità e spensieratezza creando con i compagni di avventura legami molto solidi che rimarranno anche una volta finito il programma. Sto ricevendo tantissimi messaggi di affetto e di stima sia tramite i social sia di persona, ho numerose fan page che mi sostengono in qualsiasi momento, quindi credo che tanti telespettatori mi abbiano capito per la ragazza che sono e per i valori in cui credo. Devo ammettere però che la soddisfazione più grande è quando qualcuno mi dice che ha cambiato idea su di me (passando da un’opinione negativa a positiva) perché significa che alla fine il tempo è galantuomo e restituisce sempre la verità.

Ti aspettavi di essere eliminata?

Non mi aspettavo di essere tra i nominati in quella settimana, dato che avevo avuto uno screzio solo con Massimiliano, quindi pensavo di ricevere solo il suo voto, ma una volta finita in ballottaggio con Rosy e Vittorio, ero certa di uscire, anche se la differenza con Rosy è stata un misero 1%, quindi è quasi da considerare un esito positivo, vista la loro forza e il loro seguito.

Pensi che il tuo avvicinamento a Mirko e Perla e il tuo duro confronto con Greta abbiano contribuito alla tua eliminazione dal gioco?

No, anzi, credo che mi abbia dato modo di esprimermi con più facilità e schiettezza, in quanto mi sono sentita istintivamente molto legata a Perla e a Mirko e al loro rapporto, da spettatrice di Temptation Island li avevo seguiti con passione. Sin dai primi momenti ho avuto la sensazione di conoscerli e quindi di poterli aiutare a superare le incomprensioni tra di loro e di far ritrovare loro una sintonia che ha fatto sognare una gran parte del pubblico. Su Greta non ho nulla da commentare, penso solo che abbia sbagliato i modi e le parole nei miei confronti, ma lo ha ammesso anche lei, quindi è acqua passata.

Cosa pensi invece dell'uscita di Mirko?

Credo che Mirko abbia pagato la voglia del pubblico nel vederlo prendere una decisione definitiva tra Perla e Greta e quindi probabilmente la sua gestione dell’ultima settimana non è stata apprezzata. Forse avrebbe avuto bisogno di più tempo per capire meglio la situazione. Avrei preferito vedere altri concorrenti uscire dalla casa prima di lui. Io credo che abbia pagato un prezzo troppo alto, in quanto da fuori è facile giudicare a cuor leggero e difficilmente ci si mette il cappello di chi vive in prima persona le dinamiche della casa.

La tua esperienza nella Casa è stata caratterizzata anche dall'amicizia con Letizia Petris...

Letizia rappresenta un’anima molto fragile, molto complessa nel suo modo di vivere i sentimenti, ma che ha una viscerale propensione al voler bene ad alcune persone mirate e fortunatamente sono una di quelle. Con lei ho avuto un rapporto molto forte sin da subito, anche se ci siamo confrontate anche con toni accesi su molti aspetti, come sulla relazione con Paolo, che forse dovrebbe evolversi ad uno step successivo, ma alla fine dei conti ci vogliamo un gran bene e sono molto contenta che mi nomini e mi pensi spesso. Sarà sicuramente una certezza nella mia vita lontano dai riflettori.

Una volta fuori, ti sei ricreduta o rimasta delusa da qualcuno in particolare? Secondo te, chi vincerà il Gf?

Vivere da spettatrice il GF mi ha fatto scoprire ed accorgere di alcuni atteggiamenti e peculiarità dei miei ex compagni di viaggio, che stando in Casa non erano cosi marcati e riconoscibili. Da fuori devo ammettere che la percezione è totalmente diversa e soprattutto se non si ha la possibilità di vedere una buona parte del live h24 si rischiano di perdere alcune sfumature decisive. La persona che mi ha deluso maggiormente è stata Massimiliano, con il quale pensavo di avere un bellissimo rapporto che però si è rivelato finalizzato solo ad un momento di gioco, di conseguenza ho capito che Beatrice nelle discussioni con lui aveva ragione e che soprattutto all’inizio dove tra di loro era acceso il contrasto, ci siamo fatti influenzare dalla figura di Massimiliano come tutore del gruppo, inasprendo il rapporto con Beatrice, cosa che se tornassi indietro non farei. Devo anche ammettere che Beatrice mi ha consegnato un messaggio bellissimo scritto da lei nel momento che sono uscita, che conservo con me con grande affetto. I più sinceri ad oggi sono sicuramente Paolo, Anita e Perla. Secondo me vincerà Beatrice, ma Maddaloni potrebbe essere una sorpresa in positivo.

Ti piacerebbe partecipare a un altro reality show?

Sicuramente mi piacerebbe partecipare ad un reality dove c’è tanto spirito d’avventura, stile zaino in spalla e si parte! Ad esempio Pechino Express. Per adesso mi godo il ritorno alla normalità. In futuro chissà.

Cosa ti aspetti o auguri da questa esperienza?

Mi auguro di essere migliorata come persona, di riuscire ad apprezzare le cose e gli affetti che nel quotidiano si danno per scontate, ma che vivendo in una situazione di privazione per un lungo periodo non hai a disposizione e questo nuovo equilibrio ti fa riflettere veramente su cosa si ha, che molto spesso è ampiamente sufficiente per essere felici. Basta solo ricordarselo più spesso.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy