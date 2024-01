Grande Fratello, Federico Massaro innamorato perso di Anita Olivieri: "Mi piace, non posso fingere il contrario" [VIDEO]

Gossip TV

Al GF, Ferderico Massaro non riesce a superare l'infatuazione per Anita Olivieri: ecco cosa ha dichiarato!

In un confronto con Fiordaliso, il modello Federico Massaro ha apertamente confessato il suo interesse per un'altra gieffina del Grande Fratello: fin dal suo ingresso, infatti, Massaro ha dimostrato un certo interesse per Anita Olivieri e sembra che, nonostante la nip lo abbia già rifiutato, non si sia ancora dato per vinto.

GF, Federico Massaro su Anita Olivieri: "Mi piace, non posso fingere il contrario"

Parlando con Fiordaliso, Massaro ha rivelato di avere dei sentimenti molto forti per Anita, tuttavia, la concorrente del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini avrebbe già dato un due di picche al modello, affermando che non è il suo tipo. Inoltre, ha più volte lasciato intendere di essere già impegnata, ma nonostante tutti questi impedimenti, il modello non ha ancora deposto le armi e parlando con Fiordaliso ha ammesso di provare qualcosa per la Olivieri.

Fiordaliso non ha potuto fare a meno di mettere in guardia il gieffino, preoccupata di un nuovo rifiuto da parte di Anita:

"Da quando sei tornato dalla suite sei strano. Lo sai già che è impossibile arrivare dove vuoi tu. Non voglio che stai male, non parli neppure più con Vittorio"

Massaro, nonostante apprezzi le preoccupazioni di Fiordaliso, ha però spiegato che non vuole reprimere questi sentimenti per Anita:

"Mi sono reso conto che non devo correre, mi sono accorto che, tipo con te o con altre persone, mi sono sentito a livello empatico di aprirmi di più…Ma non con tutti, e non voglio forzarmi. E invece io sono uno che certe volte dà troppo. Ho voluto fare un gesto bello…Ovviamente c’è una parte di me che vorrebbe arrivare subito a certe persone ma mi rendo conto che non è così facile. Con Vittorio non ci ho parlato anche per questo. Sono stato un po’ da solo. Anche io ho momenti dove voglio stare solo e tranquillo. Perché è uno sforzo che faccio di cercare di farmi capire e ho deciso non di farlo più"

Fiordaliso ha di nuovo consigliato al modello di dimenticare Anita, ricordandogli che si sta scontrando con un "muro di gomma", ma Federico ha replicato che ha intenzione di viversi questo sentimento liberamente e che non può fingere di non provare nulla per lei:

"Non posso fingere che una persona non mi piace, se mi piace. Posso farlo in realtà, però…Lo so che con lei non c’è niente da fare ma la speranza ce l’ho sempre. Mi è capitato una volta che mi dicevano “no” e dopo che ci siamo conosciuti è diventato un “si”. Forse non voglio neanche che cambi idea, però la voglio conoscere. Non ci soffrirò, però quando la vedo mi batte il cuore fortissimo. C’ho proprio la cotta, come i ragazzini. Io me la godo, mi fa ridere sta cosa, lo so che non ho speranze però mi fa ridere e me la godo. Non mi succedeva da un sacco questa cosa."

