Grande Fratello, ex gieffino si sbilancia su Giuseppe Garibaldi, Federico Massaro e Anita Olivieri

Gossip TV

Le ultime considerazioni di Mirko Brunetti sui due concorrenti del Grande Fratello.

Domani, lunedì 29 gennaio 2024, in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata del Grande Fratello. Nell'attesa, i concorrenti Federico Massaro e Giuseppe Garibaldi sono finiti nel mirino dell'ex gieffino Mirko Brunetti.

Mirko Brunetti e le parole sui concorrenti del Gf

Mirko Brunetti ha rilasciato una nuova intervista a Casa Chi in cui è tornato a parlare della sua ex fidanzata Perla Vatiero e non solo. L'ex volto di Temptation Island, infatti, ha colto l'occasione anche per lanciare qualche velenosa frecciata a Federico Massaro e Giuseppe Garibaldi, entrambi ancora in gioco al Grande Fratello:

Ho visto quello che ha detto Federico, che poi nessuno lo ha interpellato e non conosce niente di me e della storia. Forse ha fatto quello che voleva fare un mese fa, cioè il mio antagonista. Non gli è mai riuscito e ci ha provato stavolta ad entrare in questa “dinamica”. Gli è riuscito molto male però, ha fatto una brutta figura anche perché io non ho usato la cattiveria che ha usato lui. Né con lui – perché non l’ho mai nominato – né tantomeno con Giuseppe...

Giuseppe usa questo suo modo per uno scopo, chiamiamolo così. Leviamo la parola malizia e sostituiamola con scopo. Che sia un bravissimo ragazzo non lo metto in dubbio. Ci mancherebbe, fa il suo gioco ed io ho voluto solo dire la mia. Poi è giusto che anche Perla faccia il suo gioco, che scelga lei quello che le fa bene. Per quanto riguarda Giuseppe, ho usato la parola “malizia” nei confronti di Perla. Si è voluto far passare il messaggio della gelosia ma non è proprio così. Mi è stato chiesto cosa ne pensavo di alcune dinamiche ed ho semplicemente detto la mia, che avevo anche detto dentro la Casa perché sono stato uno dei pochi ad aver nominato Giuseppe.

Leggi anche L'amaro sfogo di Perla Vatiero

Mirko ha anche detto la sua sul rapporto nato al Gf tra Giuseppe ed Anita Olivieri:

I nomi promettevano bene insieme, alla fine hanno instaurato un bel rapporto di amicizia. Su questo non ho niente da dire, anzi si vede che si vogliono bene.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.