Grande Fratello, lo sfogo di Perla Vatiero: "Non sopporto la cattiveria e la falsità" (VIDEO)

Dopo le ultime discussioni, Perla Vatiero vive un momento di sconforto al Gf.

Manca poco alla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda il prossimo lunedì 29 gennaio 2023 in prima serata su Canale 5. Intanto la gieffina Perla Vatiero, stanca delle tensioni e dei continui conflitti in Casa, si è lasciata andare a uno sfogo con la sua amica Letizia Petris.

Il malumore di Perla Vatiero

Perla Vatiero è crollata al Grande Fratello. La giovane concorrente, al centro del gossip per il rapporto con il suo ex fidanzato Mirko Brunetti, si è lasciata andare a uno sfogo in cui ha ammesso di essere davvero stanca dei continui scontri che avvengono nella Casa e che vorrebbe vivere questa esperienza con più leggerezza:

Mi fa male vedere la cattiveria sbattuta in faccia e la falsità, io queste cose non le sopporto. Spero che questa settimana cambino le cose [...] Ho fallito in quella situazione, io solo che lo vedo mi viene una cosa allo stomaco. Non hai idea. L'ho gia vissuta, sapere che una persona gode dell'infelicità degli altri è una cosa che mi logora dentro.

A consolare Perla ci ha pensato Letizia, che l'ha invitata a concentrarsi su sé stessa. "È vero che io ho Paolo, ma io ho bisogno anche di te. Tu vali quando Paolo nella mia vita. Anzi di più perché gli amici valgono di più e lui lo sa" ha dichiarato la giovane fotografa cercando di tirare su il morale alla sua amica.

