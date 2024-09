Grande Fratello come la migliore delle Soap: Clayton Norcross e Katherine Kelly Lang si sposano in diretta tv!

Gossip TV

Si sono celebrate le ironiche nozze tra i due grandi protagonisti di Beautiful, la soap americana più amata di sempre, durante l'ultima puntata del Grande Fratello su Canale 5. Ecco cosa è successo.

Gradita sorpresa per Clayton Norcross e per i fan di Beautiful, la soap americana più longeva e amata di sempre. Nel corso della puntata del Grande Fratello, in onda giovedì 26 settembre 2024, Katherine Kelly Lang ovvero l’attrice che presta il volto a Brooke Logan ha fatto il suo ingresso in casa per riabbracciare Clayton Norcross, ovvero Thorne Forrester. Tra i due si è celebrato un finto matrimonio con tanto di lancio del bouquet, prima che l’attrice americana smentisse di aver mai avuto un flirt con Clayton, che ha fatto così una figuraccia in diretta tv.

Grande Fratello, Brooke e Thorne di Beautiful si sposano in Casa

Nella casa del Grande Fratello ha fatto il suo ingresso Clayton Norcross attore americano noto per aver prestato il volto, seppur per pochissimi anni, a Thorne Forrester nella soap americana Beautiful, che tiene ancora i fan incollati con gli occhi allo schermo puntata dopo puntata. Nel corso del nuovo appuntamento con il reality show di Canale 5, la bellissima Katherine Kelly Lang ovvero l’icona Brooke Logan di Beautiful ha deciso di fare una sorpresa all’ex collega ed è entrata nella casa più spiata d’Italia, per riabbracciarlo. L’incontro è stato seguito con attrazione dagli spettatori, soprattutto dai fan di Beautiful, ma anche dagli inquilini del Gf che si sono trovati immersi in una scena a tratti surreali.

In accordo con la redazione, infatti, Lang e Norcross hanno deciso di celebrare il loro finto matrimonio in diretta tv, nel giardino della casa, davanti agli occhi degli altri concorrenti. Katherine ha anche lanciato il bouquet di fiori dopo le nozze celebrate da Alfonso Signorini, che per l’occasione ha fatto il suo ingresso tra i gieffini in qualità di officiante. Insomma un siparietto divertente che ha tenuto banco ai sui social, dove tutti hanno espresso la loro immensa ammirazione per la Lang, per la quale il tempo sembra non passare mai dal momento che è ancora bellissima e in perfetta forma come nella primissima apparizione nella soap che l’ha resa famosa in tutto il mondo.

Grande Fratello, Katherine Kelly Lang nega il flirt con Norcross

Poco prima del suo ingresso nella casa del Grande Fratello, che subirà una variazione di programmazione dicendo addio al doppio appuntamento settimanale, Clayton Norcross ha ripercorso la sua vita amorosa, asserendo anche di aver avuto un flirt con Katherine Kelly Lang ai tempi della loro collaborazione sul set di Beautiful. Ma sarà veramente così? Durante la sua ospitata nel reality show condotto da Alfonso Signorini, l’attrice americana ha negato tutto dichiarando di avere con il suo collega solamente una bella amicizia.

Signorini ha immediatamente ripreso Clayton, prendendolo un po’ in giro per questa esagerazione e l’attore americano ha risposto con il sorriso, dichiarando di essere anche pronto a mettere su famiglia con una donna italiana, dal momento che non gli è mai capitato di fare coppia fissa con una donna della nostra nazionalità. Le fan di Beautiful saranno ben felici di proporsi! Nel frattempo, nella casa del GF, è scattato il primo bacio tra Shaila Gatta e Javier Martinez, che ha portato la bella ex Velina di Striscia la Notizia a prendere una decisione sulla direzione del suo percorso, dato anche l’interesse di Lorenzo Spolverato nei suoi confronti.

