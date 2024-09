Grande Fratello, cambio di programmazione per il reality: ecco cosa succederà per i nuovi appuntamenti

Gossip TV

La nuova edizione del GF comincia con la consueta programmazione ballerina: ecco quando andranno in onda i prossimi appuntamenti del reality!

La nuova edizione del Grande Fratello è ripartita su Canale5 lunedì 16 settembre 2024 con un doppio appuntamento. Il reality condotto da Alfonso Signorini, infatti, va in onda il lunedì e il giovedì, ma come è già accaduto nelle precedenti edizioni, la trasmissione, a partire da ottobre, andrà incontro a un cambio di programmazione.

GF, cambio di programmazione: ecco quando andrà in onda il reality

In attesa della nuova puntata del GF, che andrà in onda questa sera, giovedì 26 settembre, su Canale5, arriva il primo cambio di programmazione per il reality di Alfonso Signorini.

A partire dal mese di ottobre, infatti, la trasmissione ridurrà il suo appuntamento al solo lunedì sera, mentre il giovedì vedrà il ritorno dell'amatissima Soap turca Endless Love.

Anche nella precedente edizione, il GF ha subito diversi spostamenti nell'arco della settimana: dal doppio appuntamento del lunedì e del giovedì è poi passato a cambi vari e riduzioni a una sola puntata, con slittamento anche al sabato, nel periodo delle vacanze natalizie, per contrastare il successo della semifinale e finale di Ballando con le Stelle.

GF, ecco chi sono i nominati di questa sera

La terza puntata del GF ha visto l'ingresso di Clayton Norcross, che sarà al momento l'unico nuovo inquilino della Casa e nessun eliminato. I preferiti del pubblico sono al momento Jessica Morlacchi e Tommaso Franchi.

Questi due gieffini hanno, infatti, vinto al televoto contro altri sette concorrenti: Giglio, Ila, Le Non è la Rai, Lorenzo, Luca e Yulia. Mentre al televoto sono finiti 3 concorrenti: a fare incetta di voti sono Yulia, Iago e Ilaria Clemente.

Quest'ultima è stata nominata, tra l'altro, dalle tre Non è la Rai che poco dopo la puntata si sono rese protagoniste di un gesto grassofobico nei suoi confronti, imitandola e prendendola in giro.

