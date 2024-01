Grande Fratello, Beatrice Luzzi si sfoga: "Non posso perdere tempo dietro a gente che non se lo merita" [VIDEO]

Gossip TV

Dopo le incomprensioni con Letizia Petris al GF, Beatrice Luzzi si è lasciata andare a un lungo sfogo.

Al Grande Fratello il ritorno di Beatrice Luzzi ha provocato molti più scombussolamenti di quanti si potesse pensare: l'atmosfera nel reality di Canale5 si è infatti surriscaldata e tra i gieffini ha iniziato a serpeggiare un certo malcontento. Stanca delle cattiverie che Letizia Petris le ha rivolto, Beatrice si è lasciata andare a uno sfogo con una delle poche gieffine con cui è sempre andata d'accordo, Grecia Colmenares.

GF, Beatrice si sfoga: "Non posso perdere il tempo dietro a gente che non lo merita"

Mentre Grecia si allenava in giardino, Beatrice Luzzi, tornata al GF nella puntata di ieri sera, 8 gennaio, ha ammesso di essere stanca di dover sempre guardarsi le spalle da chi non la sopporta e che non vuole sprecare più le sue energie dietro certi elementi del programma condotto da Alfonso Signorini:

"Non voglio dedicare il mio tempo a persone che non lo meritano [...] Il punto è questo: da quando sono andata via il 20 dicembre e poi sono tornata e abbiamo fatto le nomination, Letizia mi ha nominato, dicendo che non le ero stata vicino. Ma dopo le nomination, le ho detto che non mi ha mai chiesto come stesse mio padre, ma lei mi ha urlato contro che io ero cattiva e Paolo dietro a lei. Quando è successo quello che è successo, io l'ho abbracciata e le ho detto 'siamo in due adesso' e ora ha detto a Fiordaliso, insieme a Paolo, che io l'ho provocata"

Le parole di Beatrice fanno riferimento non solo alla perdita di suo padre, Paolo Luzzi, scomparso lo scorso 3 gennaio, ma anche al dolore che Letizia ha sempre detto di provare quando pensava a suo padre, morto da diversi anni. L'attrice sperava che il comune dolore potesse unirle, ma è evidente che non è stato così. Anche con Monia La Ferrera, l'attrice non ha nascosto il suo disappunto per come Letizia si sia comportata nei suoi confronti:

"Mi vergogno di lui [di Paolo Masella ndr] e di lei, perché lei è una manipolatrice, manda avanti lui"

