Grande Fratello, Beatrice Luzzi chiude con Letizia e Paolo: "I peggiori! Senza umanità"

L'attrice romana, informata da Fiordaliso su un fraintendimento di Letizia Petris ha deciso di chiudere i rapporti con la coinquilina e con il macellaio romano.

Nel corso della 30esima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri, lunedì 8 gennaio 2024, Beatrice Luzzi ha deciso di tornare nella Casa dopo la scomparsa del padre, avvenuta il 3 gennaio scorso.

Grande Fratello, Beatrice contro Letizia Petris: "E' veramente la peggiore"

Una decisione che l'attrice romana ha ufficializzato ieri rientrando in diretta nella Casa. La Luzzi ha riabbracciato tutti i suoi compagni d'avventura e a Letizia, riferendosi al suo dolore per la medesima scomparsa, quella del padre, Beatrice ha detto: "ti capisco, adesso siamo in due"

Letizia ha avuto un crollo e in diretta è scoppiata a piangere tra le braccia di Paolo. Secondo la ragazza infatti, la frase di Beatrice era una cattiveria che l'ha ferita profondamente. Fiordaliso si è accorta di tutto e lo ha riferito alla Luzzi che è rimasta incredula.

"Ma che con cattiveria? Dai, ma scherziamo? Ma che cattiveria?! Ma è una st***za, è veramente la peggiore. Era un primo passo verso di lei. Mamma mia, era una forma di solidarietà, nonostante lei non mi avesse mai chiesto nulla di mio padre nemmeno al mio rientro a dicembre, nonostante avesse la faccia scura ieri sera quando sono tornata, nonostante non mi abbia detto ciao, sono andata io da lei a salutarla. L’ho fatto per trovare un punto. Lei è capace di pensare delle cose aberranti. Ma vi ricordate dopo quel pomeriggio in tugurio in cui avevo pianto per ore ed avevo avuto un crollo? Anche lui, è stato capace di dire che piangevo per la clip. Io mi vergogno per loro. Lei ancora peggio perché manda avanti lui“.

Le parole della Luzzi hanno trovato sostegno anche in Vittorio Menozzi che ieri si è scontrato con Masella “Anche io con loro ho chiuso, basta!”, ha dichiarato il modello Secondo il macellaio romano infatti, Vittorio avrebbe preso in giro ripetutamente Federico e inoltre girerebbe per la Casa mezzo nudo non rispettando le ragazze della Casa creandogli disagio.

Beatrice delusa da Letizia: “Non è riuscita a dirmi una parola di solidarietà.” #GrandeFratello pic.twitter.com/msZnzvCvBr — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 9, 2024

