Gerry Scotti lancia una nuova provocazione sul Festival di Sanremo 2023: ''Questa volta vado''

Gossip TV

Gerry Scotti co-conduttore del Festival di Sanremo 2023 per i suoi 40 anni di carriera sul piccolo schermo? Come replica il presentatore.

La foto pubblicata su Instagram da Gerry Scotti e Amadeus, complici durante un pranzo insieme, ha creato un’onda di teorie sulla nuova edizione del Festival di Sanremo 2023. Sarà il presentatore di Mediaset a prendere il timone della kermesse musicale più famosa d’Italia dopo l’ultimo anno come direttore artistico del collega Rai?

Sanremo 2023, Gerry Scotti mette fine al dubbio

Da quando si sono lasciati immortalare in una foto ironica durante un pranzo insieme, Gerry Scotti e Amadeus sono finiti al centro dei gossip. Dal momento che questo è veramente l’ultimo anno come direttore artistico del Festival di Sanremo per Amadeus, alcuni hanno pensato che l’incontro fosse dovuto alla volontà di chiedere a Gerry di sostituirlo l’anno successivo; altri ancora che Amadeus, per festeggiare i 40 anni di carriera del collega, lo abbia voluto come co-presentatore in tutte le serate della kermesse musicale.

Ma sarà veramente così? Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni in occasione dell’importante traguardo lavorativo e personale Gerry, che ne ha già discusso nel salotto di Verissimo, ha ammesso: “Magari se Amadeus mi dà i biglietti questa volta vado a vederlo in prima fila”. Il conduttore, dunque, sembra escludere la sua partecipazione diretta a Sanremo, con grande dispiacere dei suoi fan che lo vedrebbero benissimo nel ruolo.

Nel frattempo, Gerry ha ammesso di sentirsi a casa a Mediaset, dove è stato accolto e cresciuto da alcune delle personalità più importanti nella storia della televisione italiana. “Oggi è passato un collega che è andato in pensione prima dell’estate. Quelli che tornano, vengono a salutarmi come se venissero a rivivere un pezzo della loro vita. E non parlo solo di dirigenti, ma di elettricisti, cameraman, macchinosi… Qui ho vissuto la mia vita e quella di tanti in maniera partecipata e condivisa, più di quanto abbia vissuto a casa mia”, ha confidato il presentatore.