Francesco Totti - Ilary Blasi, la rivelazione inedita di Gerry Scotti: emerge il retroscena

Gerry Scotti dice la sua sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, raccontando un retroscena sull’ex coppia.

Sono molti i volti noti dello spettacolo ad essere rimasti colpiti dalla notizia della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Gerry Scotti, che conosce l’ex coppia dai tempi di Passaparola, ha raccontato un retroscena inedito per poi parlare dei recenti fatti di cronaca tra la presentatrice e l’ex calciatore.

Gerry Scotti parla di Francesco Totti e Ilary Blasi

Volto amatissimo del piccolo schermo, Gerry Scotti è stato testimone della nascita della storia d’amore ventennale tra Ilary Blasi e Francesco Totti, quando l’ex capitano giallorosso si presentava negli studi di Passaparola per corteggiarla. In un’intervista concessa a Panorama, Scotti ha commentato molto dispiaciuto la notizia delle separazione dei due, raccontando un retroscena inedito sulla coppia.

“Un giorno arrivai nel backstage di Passaparola e nell’ultimo tratto di corridoio buio che portava allo studio intravidi un ragazzotto seduto su un cubo, col cappello di lana calato in testa. Mi giro e gli dico: ‘E tu chi sei?’. ‘Francesco’, mi rispose senza dirmi il cognome. Ovviamente riconobbi la voce. ‘E che ci fai qui?’. ‘Aspetto Ilary’”. Ho vissuto la nascita della loro storia da fratello maggiore e speravo, come tutti, che il loro sogno durasse per sempre. Ma ci sono passato anch’io dal divorzio, so che significa quando la vita decide per noi”.

Gerry si è mostrato sinceramente dispiaciuto per Ilary e Totti, messo alle strette da Noemi Bocchi che vuole uscire allo scoperto. Certamente questa separazione sta creando molta tensione, soprattutto perché le reali cause della scelta non sono ancora venute a galla e vi sono una miriade di diverse versioni.

Secondo Signorini, ad esempio, Ilary sarebbe molto arrabbiata e il motivo sarebbe la storia nata tra Francesco e Noemi, sotto gli occhi della figlia minore Isabel. Gli amici di Totti, al contrario, raccontano di una crisi scatenata dalla presentatrice e da un segreto che ben presto verrà a galla. Non resta che attendere per scoprire la verità, e nel frattempo osservare per cogliere ogni sfumatura.