Francesco Totti e Noemi Bocchi, gli amici rivelano: "Lei stanca di nascondersi..."

Nuove indiscrezioni sull'ex capitano giallorosso Francesco Totti e la designer romana, Noemi Bocchi. La coppia, che secondo i rumors si starebbe frequentando oramai da un anno, non è ancora ufficialmente mai stata immortalata insieme anche se dopo l'annuncio della separazione diramato da Totti e Ilary Blasi, sarebbero stati avvistati più volte nei pressi delle rispettive abitazioni.

L'ex calciatore della Roma, che sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza a Sabaudia, avrebbe incontrato più volte la Bocchi anche nel corso della sua breve sosta sul litorale laziale La 34enne romana, ex moglie dell'imprenditore Mario Caucci, avrebbe infatti affittato un appartamento a San Felice Circeo a pochi passi dalla cittadina di Latina dove risiede l'ex capitano.

Secondo quanto è emerso dal settimanale Dipiù, Noemi sarebbe però stanca di continuare a nascondersi. Gli amici hanno infatti rivelato al magazine che desidera venire allo scoperto per poter ufficializzare la relazione con Francesco.

"Noemi non si considera la causa scatenante della rottura tra Ilary e Totti e vorrebbe uscire allo scoperto con lui, smettere di nascondersi, anche perché la loro relazione non è solo un flirt, ma qualcosa di più importante."

Cosa frenerebbe Totti dall'uscire allo scoperto? Secondo i ben informati, il 45enne romano vorrebbe prima risolvere le questioni legali relative al divorzio con Ilary:

"Nel pieno della tempesta matrimoniale, Francesco ancora non se la sente di vivere alla luce del sole la relazione con Noemi, anche perché all’orizzonte c’è il confronto in Tribunale con Ilary per la spartizione del loro cospicuo patrimonio."