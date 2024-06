Fedez preso di mira dal popolo del web: le foto con il nuovo cane fanno discutere

Gossip TV

Fedez pubblica su Instagram una serie di scatti con un novo cagnolino, molto simile a Paloma ovvero quello che condivideva con la moglie Chiara Ferragni, e il popolo del web insorge.

Fedez ha pubblicato poche ore fa un post, confermando di essere tornato in ospedale, e presentando al suo pubblico su Instagram il suo nuovo cane. Un cagnolino che è la fotocopia di Paloma, rimasta a casa di Chiara Ferragni, e che ha scatenato il putiferio tra il popolo del web, dividendo l’opinione degli utenti. Ecco cosa è successo.

Fedez riappare su Instagram

Da quando ha annunciato la decisione di separarsi dalla moglie Chiara Ferragni, Fedez sembra aver abbracciato con entusiasmo la sua nuova vita da single, finendo così spesso e volentieri al centro dei pettegolezzi. Dopo essersi divertito in America, il rapper è uscito allo scoperto con la giovane modella francese Garance Authié ma sembra che il flirt sia finito male, con la cacciata di casa della giovane per la quale Fedez si era preso una bella sbandata. Mentre il suo nuovo brano “Sexy Shop” in collaborazione con Emis Killa scala le vette delle classifiche, complice il testo con chiari riferimenti alla sua ex moglie e alla sua cerchia di amici, Fedez sparisce per qualche giorno dai social e si parla di un ritorno in ospedale.

Dopo altri gossip sulla sua salute fisica, il cantante torna a pubblicare su Instagram e, tra le foto, appare anche uno scatto in corsia con flebo al braccio, ma non è chiaro cosa sia realmente accaduto per ora. A far parlare, invece, la presenza del nuovo cane acquistato da Fedez, un cane che assomiglia in modo incredibile a quello condiviso con l’ex moglie, Paloma.

Fedez, polemiche per il nuovo cane: gli animalisti insorgono

Fedez ha presentato al popolo di Instagram il suo nuovo cagnolino, riapparendo sui social dopo tanti giorni di silenzio che hanno allarmato i suoi fan e fatto nascere nuovi gossip sul suo stato di salute. Il rapper ha comprato un cane che assomiglia moltissimo a Paloma, la cagnolina presa con l’ex moglie Chiara Ferragni che, stando alle sue parole, l’influencer non gli permetteva più di poter vedere. Il gesto di Fedez ha diviso il popolo del web che, se da una parte ha trovato il suo gesto ironico e una bella stoccata all’influencer, dall’altra non ha apprezzato che il nuovo cane di Fedez sia trattato al pari di un oggetto per infastidire l’ex. Piovono molti commenti negativi, dunque, sotto le nuove foto del rapper che, diciamolo, da quando è tornato single ha decisamente cambiato rotta talvolta incappando in qualche scivolone facilmente evitabile.