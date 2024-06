Fedez torna sui social, il ricovero in ospedale e il nuovo cagnolino dopo Paloma

Gossip TV

Fedez dopo alcuni giorni di silenzio, è tornato sui social mostrando una carrellata di foto, tra cui una in ospedale, confermando le recenti indiscrezioni per cui il rapper milanese era stato costretto a dare forfait al terzo appuntamento previsto giovedì scorso con l'evento musicale del TIM Summer Hits, condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu.

Fedez, nuovi problemi si salute: silenzio rotto sui social

Alberto Dandolo, giornalista di Oggi e Michel Dessì di Pomeriggio 5, aveva smentito il ricovero, tuttavia, dopo alcuni giorni di silenzio, il rapper ha pubblicato una foto della sua mano (con tanto di dito medio) attaccata alla flebo in un stanza di ospedale. E non è tutto. L'ex compagno di Chiara Ferragni si è immortalato con un nuovo amico a quattro zampe, un golden retriever simile a Paloma, il cane che aveva insieme alla sua famiglia e che pare non riesca più a vedere con suo grande dispiacere.

Paloma, si è trasferita momentaneamente in casa di Riccardo Nicoletti, marito di Francesca Ferragni per poi fare ritorno nella casa milanese dell'influencer dove vive con i due figli, Leone e Vittoria. In una recente diretta Twitch con Il Rosso, il rapper milanese ha dichiarato:

"Avevo un cane di cui mi prendevo prevalentemente cura io, se non esclusivamente. E non lo vedo più. Mi gira il caz*o […] La prossima volta dirò ‘avevo un cane non me lo fanno più vedere e mi rode il cul* perché non ne capisco le ragioni’.

Fedez ha condiviso anche un'immagine dell’area Freestyle del Comune di Rozzano, il paese di cui è originario. Area per skate che è stata realizzata, si legge nel cartello di fianco a cui posa il rapper, "con il contributo di Fedez che ha donato 130mila euro al comune di Rozzano tramite la Fondazione Fedez E.T.S.per l'apertura di una katepark di circa 2.000 metri quadrati.