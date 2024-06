Fedez e Garance Authié, finisce malissimo: ''L’ha cacciata di casa''

Gossip TV

Fabrizio Corona torna a parlare della vita amorosa di Fedez, rivelando che il flirt con la modella Garance Authié è giunto al capolinea. Ecco perché.

Nuovi sviluppi sul flirt del momento, quello tra Fedez e la giovane modella francese Garance Authié. Le nuove rivelazioni di Fabrizio Corona sulla coppia hanno messo in chiaro che la situazione è ben diversa da quella presentata dagli ultimi gossip, e ora arriva un ultimo retroscena che mette fine a questo love affaire.

Fedez e Garance Authié, il flirt non decolla

Dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni, a proposito del quale sta dando libero sfogo parlando di relazione tossica e continuando a puntare il dito contro la cerchia della moglie, Fedez ha abbracciato con il sorriso la sua nuova vita fa single fino a quando, al Coachella, ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine per Garance Authié. Lei, giovane modella francese, sembra aver dato del filo da torcere al rapper, non cedendo facilmente alle sue lusinghe. È Fabrizio Corona a rivelare i retroscena sul flirt su Dillinger News, dichiarando che Fedez ha braccato la modella e che lei si è sempre tirata indietro, portandolo a tentare il tutto per tutto coinvolgendola nella registrazione del nuovo videoclip di “Sexy Shop”.

Dopo aver portato la sua nuova fiamma nel ristorante preferito di Chiara, Fedez sembra aver tuttavia preso una decisione sulla relazione con la modella, capendo che si trattava di un abbaglio momentaneo e decidendo addirittura di cacciarla di casa. E non è tutto: potrebbe esserci già una nuova conquista all'orizzonte per il rapper milanese. Ecco gli ultimi sviluppi raccontati dall’ex re dei paparazzi.

Fedez caccia Garance di casa, spunta una nuova fiamma

Sembra che il corteggiamento serrato di Fedez a Garance Auhtié sia terminato ufficialmente, almeno stando alle ultime indiscrezioni lanciate da Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi racconta che, dopo la cena nel cuore di Milano nel ristorante che era solito frequentare con l’ex moglie Chiara Ferragni, il rapper si sia stancato dei continui no della modella francese, cacciandola di casa proprio il giorno della registrazione del videoclip, che ha trascorso divertendosi sul set con Emis Killa e con tantissime donne attorno.

“In particolare ne ha postata una nella giornata di oggi: sarà quella che ha soddisfatto i suoi desideri ieri sera? Può essere, ma anche questa durerà il tempo di una sigaretta”.

Questa l’allusione di Corona al possibile nuovo flirt di Fedez, criticato per lo scherzo telefonico a Salvini, facendo notare tuttavia che il rapper non è nella condizione di intraprendere qualcosa di serio al momento, preso dalla separazione legale con Ferragni ma, forse, anche volendo sentirsi libero su tutti i fronti. Nel frattempo, Chiara finisce al centro delle polemiche per il presunto flirt con Tony Effe, rivale dell’ex marito nonché noto rapper, con il quale è stata pizzicata a cena dopo essersi mostrata in un video con la sua maglietta. Strategia o verità? Quel che è certo è che l’ex di lui, Taylor Mega, l’ha presa malissimo.