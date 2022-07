Gossip TV

L'imprenditore e brooker campano ha raccontato con è nato l'amore per la showgirl stellare

L'iconica showgirl Valeria Marini, ha rivelato di recente al Corriere della Sera, di avere un nuovo, giovane amore: l'imprenditore campano Eddy Siniscalchi.

Eddy Siniscalchi, parla il giovane fidanzato di Valeria Marini: "Sono sempre stato con donne più grandi"

Nonostante la differenza di età l'ex star del Bagaglino ha voluto precisare che questo aspetto non ha alcuna importanza, sottolineando quanto questo rapporto la stia rendendo felice: "È meraviglioso, mi fa sognare, mi chiama ‘Vita mia’. Facciamo l’amore dalla mattina alla sera", ha dichiarato la Marini al Corriere.

Eddy, il cuo vero nome è Espedito, è imprenditore e broker orginario di Napoli e in passato il suo nome è stato associato ad alcune donne molto note. Intervistato da Fanpage, il giovane campano ha parlato della Marini, rivelando di aver alcuna necessità di avere donne famose accanto e che la differenza di l'età per lui, non è mai stata un problema.

“Non ho bisogno né dei soldi né della popolarità di Valeria. Se avessi voluto fare tv, l’avrei fatta 15 anni fa”. Semmai è il contrario: sono le donne a essersi avvicinate a me per interesse, per fare la bella vita. È chiaro che stare con Valeria ti rende esposto ma io non ho scheletri nell’armadio. Mi limito a vivere la nostra storia e sono felice. E se oggi ne parlo è perché l’ha ufficializzata lei. Qualsiasi donna sia stata con me non ha mai avuto bisogno di pagare nemmeno un pacchetto di sigarette.

Siniscalchi ha raccontato dell'incontro con la showgirl avvenuto dopo la conclusione del suo rapporto con Giovannea Rei:

"Io e Valeria abbiamo partecipato allo stesso evento a Roma anche se l’avevo già conosciuta quasi 20 anni fa. Quest’anno ci siamo rivisti e abbiamo cominciato a frequentarci. Stiamo insieme da tre o quattro mesi, ma è un rapporto assiduo. Sono sempre stato io il primo a corteggiare. Abbiamo cenato insieme e ci siamo ritrovati a parlare di cose importanti. L’ha colpita che la trattassi come Valeria e non come Valeria Marini. A partire da quella sera ci siamo visti altre volte. Il primo bacio? Dopo un po’. Sono un signore, non appartengo al gruppo di quelli che ci provano subito. Volevo conoscerla meglio perché non mi interessava solo un’avventura. Le ho già fatte in passato queste cose. Volevo che fosse una storia seria."

E ancora:

"Abbiamo 19 di differenza. Ma fin da quando avevo 20 anni mi sono legato a donne molto più grandi, sia note che sconosciute. A partire dai 40, 50 anni. Anche Giovanna è più grande di me, ne aveva 43 quando ci siamo messi insieme. Valeria mi ha colpito perché è una donna buona. Con lei si ride continuamente. Ed è molto credente, come me."

Il nome dell'imprenditore campano è stato accostato a Nina Moric, all'ex tronista di Uomin ie Donne Rosa Perrotta, Francesco Lodo e alla showgilr argentina, Belen Rodriguez. A tal proposito, ha voluto precisare:

"Nina è un’amica. Rosa è una delle mie più care amiche, la conosco da molto prima del trono di Uomini e Donne. Francesca è stata un’amica negli anni d’oro, gli inizi del 2000. Stessa cosa per Belén che all’epoca non era ancora famosa. Non la vedo da almeno 10 anni."