L'iconica showgirl stellare, Valeria Marini, intervistata dal Corriere della Sera, si è raccontata a cuore aperto confessando di aver trovato finalmente l'amore e grazie al quale sta vivendo un momento felice dopo non poche sofferenze al livello sentimentale.

Valeria Marini: "Amo un uomo che ha 20 anni meno di me, facciamo l’amore dalla mattina alla sera"

Accanto all'ex star del Bagaglino, c'è da qualche tempo l'imprenditore campano Eddy Siniscalchi. Tra i due ci sono 15 anni di differenza ma, "l’età è solo un numero - ha precisato la showgirl - È meraviglioso, mi fa sognare, mi chiama ‘Vita mia’. Facciamo l’amore dalla mattina alla sera".

La Marini, che definisce il suo lavoro come quello di "un'artista, una donna di spettacolo", anche se da piccola voleva salvare gli animali dopo aver vissuto l'infanzia in campagna nella tenuta sarda dei nonni, è in procinto di una nuova avvincente avventura televisiva nella nuova edizione dei Tale e Quale Show, ammette di aver studiato canto per il provino nel programma di Carlo Conti e di voler "continuare a prendere lezioni".

Raccontando dei suoi amori passati, la Marini ha parlato inevitabilmente del produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori, al quale è stata legata per molti anni.

"Un grande amore? Lo è stato. Gli ho voluto bene, ho affrontato grosse difficoltà al suo fianco. Ma non è una medaglietta da mettere al petto, amore è anche questo”. Quando le chiedono se è vero che ha venduto un appartamento per aiutarlo, la showgirl risponde: “Era già un po’ in difficoltà quando l’ho incontrato. E sì, è vero. Ma anche adesso, se ha bisogno, io per lui ci sono. Se quei soldi me li ha restituiti? Parliamo d’altro”.

Ricordando il matrimonio con Giovanni Cottone, invece, ha dichiarato:

"Un inciampo non indifferente. Ho ottenuto l’annullamento dalla Sacra Rota. L’unica nota positiva è che al posto dei regali, avevo chiesto agli invitati delle donazioni per l’Amri, l’Associazione per le malattie reumatiche infantili del Gaslini, e la Fondazione Artemisia, che sostiene la ricerca sulle patologie della gestante e del feto. Sono stati raccolti 200 mila euro: almeno qualcosa di buono è stato fatto."

La showgirl sarda, profondamente cattolica, ha ammesso si aver pensato di farsi suora:

"A quello ci ho pensato un anno fa, dopo tante difficoltà. Mi sono detta: ora prendo i voti e mi chiudo in convento. Ne ho parlato con mia mamma e con un sacerdote. Ma poi ho capito che questa scelta non può essere una fuga dalle difficoltà, non sarebbe giusto. La scelta giusta è pregare, aiutare gli altri ed essere una cattolica praticante".