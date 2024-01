Chiara Nasti scopre il sesso del bebè in arrivo ed esulta, desiderio esaudito!

Gossip TV

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, con un dolcissimo party per il gender reveal, scoprono il sesso del secondo bebè in arrivo.

Chiara Nasti, dopo tanta attesa e ansia, ha scoperto insieme al marito Mattia Zaccagni il sesso del bebè in arrivo. La bella influencer partenopea è stata esaudita ed è in attesa di una femminuccia, come non ha nascosto di desiderare dopo aver dato alla luce il primogenito Thiago.

Chiara Nasti in attesa di una Femminuccia

Qualche settimana fa, dopo rumors di vario tipo che si sono ricorsi per settimane, Chiara Nasti ha confermato la sua seconda gravidanza, anzi piuttosto è stato il marito Mattia Zaccagni a farlo, con un gesto dolcissimo durante un match di Seria A. L’influencer partenopea e il calciatore sono molto innamorati e non hanno nascosto di volere una famiglia numerosa, anche dopo l’impegnativo anno con il primogenito Thiago, un bambino dolcissimo ma molto attivo.

Chiara è al settimo cielo per la dolce attesa e, tra una critica e l’altra per le sue abitudini in gravidanza che non sembrano essere condivise proprio da tutti, ha ammesso che avrebbe tanto voluto una bambina questa volta, desiderio condiviso anche da Zaccagni. Dopo tanta attesa, il momento del party per il gender reveal è arrivato e la coppia ha scoperto che il loro desiderio è stato esaudito e il bebè in arrivo è proprio una femminuccia.

Solamente poche ore prima, Nasti aveva rivelato il particolare nome che avrebbe dato alla sua ipotetica figlia, e chissà che non riesca a convincere anche la sua dolce metà, del resto nove mesi sono veramente tanto lunghi! Questa volta la coppia ha optato per un party molto più sobrio dopo quello dello scorso anno allo Stadio Olimpico, cosa che ha portato a pareri molto più positivi su Instagram e meno critiche, anche se quelle per Nasti non mancano proprio mai.