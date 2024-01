Chiara Nasti svela il particolare Nome che vorrebbe dare al bebè in arrivo!

Gossip TV

Chiara Nasti è pronta a scoprire il sesso del suo bebè in arrivo e ammette di avere un nome molto particolare in mente.

Chiara Nasti è nuovamente in dolce attesa e sta vivendo i primi mesi della gravidanza con tante energie, riprendendo ad allenarsi in barba alle critiche del popolo del web, e in attesa di scoprire il sesso del suo bebè. L’influencer ha svelato che nome particolare vorrebbe dare se si trattasse di una femminuccia.

Chiara Nasti svela che nome vorrebbe dare al bebè in arrivo

Dopo diverse indiscrezioni, Chiara Nasti ha confermato di essere nuovamente in dolce attesa. L’influencer partenopea non ha mai nascosto di volere una famiglia grande e piena di bambini e, innamoratissima del marito Mattia Zaccagni, ha deciso di mettere al mondo un nuovo bebè. Dopo le iniziali nausee, che hanno caratterizzato i primi mesi di gravidanza, Nasti ha ritrovato la sua energia e ha ripreso anche ad allenarsi, scontrandosi contro il parere negativo del popolo del web, che non perde occasione per criticarla.

Nasti ha imparato a convivere con le critiche, e continua la sua vita da influencer, dedicando tanto spazio alla sua seconda gravidanza e, tra pochissimo, scoprirà il sesso del bebè in arrivo. Chiara non ha nascosto di essere particolarmente emozionata e, sebbene abbia precisato che il suo primo pensiero è per la salute del nascituro, vorrebbe tanto si trattasse di una femminuccia.

“Vorrei chiamarla Barbie, ma non me l’approva nessuno. Comunque se è femmina sono indecisa tra Jennifer e Kimberly”. Nasti ha svelato quale nome desidererebbe dare alla figlia, ovvero Barbie come l’iconica bambola della Mattle che è tornata di gran voga anche grazie al recente film della regista Greta Gerwing con Margot Robbie e Ryan Gosling come protagonisti. Cosa ne pensate?