Chiara Nasti, la data delle nozze è stata svelata? Ecco l'indizio social che non è sfuggito ai fan!

Chiara Nasti convolerà a nozze molto presto con il compagno Mattia Zaccagni, padre di suo figlio Thiago e dai social è emerso un chiaro indizio. Vediamo insieme di cosa si tratta!

L'influencer Chiara Nasti convolerà presto a nozze, con rito religioso - dato che quello civile come ha rivelato lei stessa è avvenuto poco dopo la nascita del piccolo Thiago - a breve! Dai social, infatti, tramite una storia del suo profilo Instagram, è emersa la data del matrimonio con il compagno Mattia Zaccagni. Ecco quando Chiara Nasti si sposerà!

Chiara Nasti, la storia su Instagram svela la data delle nozze!

Chiara Nasti è una delle influencer più seguite sui social e spesso è finita al centro di non poche polemiche a causa di dichiarazioni alquanto stravaganti. Anche la nascita del figlio, il primogenito Thiago è stata seguita da numerose polemiche e critiche, dato che Nasti condivide molto della sua vita privata sui social, e gli haters non hanno saputo trattenersi dal commentare le scelte da neo mamma. L'influencer ha anche ricevuto, prima che il piccolo nascesse, una proposta di matrimonio da compagno, il calciatore Mattia Zaccagni e sembra che molto presto i due convoleranno a nozze, con il rito religioso.

Nasti ha già scelto il suo abito, come ha annunciato lei stessa sui social e la cerimonia avverrà in una nota Basilica di Roma, la Basilica dell'Aracoeli, la stessa dove molti anni fa, si sono sposati Ilary Blasi e Francesco Totti. Inoltre, a progettare il matrimonio c'è un'importante wedding planner romana, la stessa che ha seguito le nozze di diversi vip della capitale.

Dato che il rito civile è stato già celebrato, non resta che attendere la cerimonia religiosa e il ricevimento, da oltre 200 invitati. Per la data, l'influencer non aveva ancora rilasciato dichiarazioni, ma da una storia su Instagram i fan sono risaliti al fatidico giorno. Nella storia in questione, infatti, una location che dovrebbe essere quella scelta dalla coppia per il ricevimento è stata coperta da un cuore bianco, ma Nasti ha aggiunto una data precisa e diverse emoji che parlano chiaro: un cuore, l'emoji della sposa e dello sposo e un lucchetto. Quanto alla data, quella riportata sulla storia di Instagram non lascia alcun dubbio: 20 giugno 2023! Non ci resta che attendere per scoprire tutto ciò che l'influencer ha organizzato per le sue nozze e sicuramente non sarà certo qualcosa di privato e sobrio, considerate le scelte precedenti in fatto di proposta di matrimonio e gender reveal del piccolo Thiago.