Chiara Nasti, gli haters la accusano di sfruttare il figlio "come un bambolotto". Ecco cosa ha risposto lei.

Gossip TV

Chiara Nasti è di nuovo vittima delle accuse degli haters: questa volta è accusata di sfruttare il figlio Thiago e usarlo come un bambolotto. Ma lei non ci sta e risponde. Ecco cosa ha detto.

Chiara Nasti è stata vittima di un nuovo attacco dagli haters: questa volta perché secondo i soliti leoni da tastiera l'influencer userebbe il figlio Thiago, nato dalla relazione con Mattia Zaccagni, come "un bambolotto".

Chiara Nasti risponde a tono agli haters

Da quando il piccolo è nato non sono mancate le polemiche nei confronti della neo mamma: dal tatuaggio durante l'allattamento, al costoso peluche del bambino, o anche sullo sfogo a cui si è lasciata andare nelle prime settimane di maternità, ogni occasione è buona per scatenarsi contro di lei.

Questa volta, però, gli haters si sono spinti a commentare le foto in cui l'influencer appare con il figlio, accusandola di usarlo come se fosse un giocattolo. Ma Chiara Nasti non è persona da trattenere le critiche e ha così deciso di rispondere a tono:

"C'è una quantità assurda di commenti stupidi sotto le mie foto. Gente che mi ricorda che mio figlio non è un bambolotto. Ma che problemi hanno? Davvero, fermatevi. Le persone sane di mente quando leggono i vostri commenti pensano che siate idioti. Fate davvero una brutta figura. Siate persone con voglia di migliorarsi e non dannarsi quando non c'è davvero alcun bisogno. Attaccate l'inattaccabile!"