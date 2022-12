Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, ecco la data delle nozze e la lussuosa Location!

Gossip TV

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni presto sposi dopo la nascita del figlio Thiago. Ecco tutti i dettagli sull’evento.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono diventati genitori del piccolo Thiago e sognano una romantica vita insieme, soprattutto dopo la proposta di nozze del calciatore della Lazio alla bella influencer partenopea. Ecco le prime indiscrezioni sul matrimonio, sulla location e sulla data.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sposano nella villa di Totti e Ilary

Sebbene la loro relazione non sia longeva come quella di altre coppie che negli ultimi mesi hanno deciso di allargare la famiglia, Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono innamoratissimi e pronti al grande passo. L’influencer partenopea e il calciatore della Lazio sono diventati recentemente genitori, con la nascita del figlioletto Thiago, e sono al settimo cielo in questo nuovo ruolo che assorbe gran parte delle loro energie. Prima di arrivare al termine della gravidanza, Mattia ha chiesto a Chiara di diventare sua moglie con una romantica proposta e lei ha accettato, emozionata più che mai all’idea di sposare l’uomo di cui è innamorata. Le prime indiscrezioni sulla cerimonia sono state lanciate dal settimanale Chi, dove leggiamo:

“Il bomber della Lazio e della Nazionale Mattia Zaccagni sposerà la compagna influencer Chiara Nasti il prossimo 20 giugno a Villa Miani, splendida dimora storica con vista panoramica sulla Capitale. È lì che la coppia, che ha da poco dato alla luce il piccolo Thiago, sta organizzando un party per oltre 200 invitati”.

Sembra che Chiara e Mattia vogliano accelerare le cose per potersi dire marito e moglie anche davanti alla legge, e per farlo hanno scelto una delle ville più belle di Roma, la stessa che vide la celebrazione del matrimonio di Francesco Totti e Ilary Blasi. Nel frattempo, Chiara è bersagliata dai commenti crudeli degli haters che non lasciano in pace la neomamma.