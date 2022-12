Chiara Nasti, non si placano le accuse da parte degli haters per la neo mamma

Gossip TV

A un mese dalla nascita del piccolo Thiago, non si è ancora esaurita la bufera di polemiche contro Chiara Nasti, questa volta accusata di mostrare troppe volte il figlio sui social. Ecco cosa è successo.

Ancora una bufera di commenti negativi per Chiara Nasti: l'influencer, questa volta, è stata accusata di ipocrisia, avendo deciso di mostrare troppo il figlio appena nato sui social, quando prima del parto aveva dichiarato di essere contraria a mostrarlo già così piccolo.

Chiara Nasti risponde agli haters: "Ecco perché mostro Thiago sui social"

La gravidanza e il parto di Chiara Nasti sono diventati oggetto di polemiche tra gli haters del web: dal tatuaggio durante l'allattamento, agli attacchi per il costoso servizio fotografico, l'influencer ha ricevuto numerose critiche, alle quali non ha mancato di rispondere con altrettante battutine taglienti.

L'ultima polemica è stata sollevata dalla quantità di foto e video che la neo mamma ha deciso di condividere sui social in cui è presente il piccolo Thiago, il primogenito che ha avuto dal compagno Mattia Zaccagni.

Durante la gravidanza l'influencer aveva dichiarato che non avrebbe mai condiviso le foto del bambino sui social, ma come si dice in questi casi, mai dire mai. Così, una volta a casa, sono fioccate le storie in cui teneva il piccolo in braccio, altre in cui mostrava gli scatti del servizio fotografico per la sua nascita. Momenti di gioia che Nasti voleva condividere con i suoi followers, ma che hanno anche attirato una valanga di commenti negativi.

"Io ero rimasta a 'mio figlio non lo vedrete mai'" - ha scritto un utente anonimo sui social. Ma l'influencer - che già in passato ha zittito i suoi followers più aggressivi con un "Non fate le saputelle" - ha risposto in maniera altrettanto pungente a chi la accusava di ipocrisia:

"Se non pubblicavo le foto del mio bambino, mi ritrovavo persone come te sotto casa che pur di vederlo, mi perseguitavano ahahaha. Aiete ossessionate! Wuesta mia risposta 'mio figlio non lo vedrete mai' l'ho scritta sotto una mia foto, pensa quanto mi stalkeri."