Chiara Nasti, confessione shock dell'influencer: lei e Mattia Zaccagni si sono già sposati!

Gossip TV

L'influencer Chiara Nasti ha rivelato che lei e il compagno Mattia Zaccagni sono già convolati a nozze! Vediamo insieme cosa ha detto!

A quanto pare, Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sono già sposati! L'influencer ha risposto, infatti, a un commento che una fan le ha rivolto e ha diffuso la lieta notizia.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sposi!

Sul suo account Instagram, l'influencer Chiara Nasti ha cambiato il suo nome in Chiara Nasti Zaccagni: un dettaglio che non è passato inosservato e i fan le hanno chiesto se per caso ci fossero novità che non conoscevano. In particolare una fan non ha mancato di sottolineare che usare il cognome era sbagliato, se non erano davvero sposati:

"Ho visto che adesso sei Chiara Nasti Zaccagni, ma ti sei sposata? Perché il cognome si acquisisce soltanto con un atto registrato all'anagrafe e non per fare bella figura. Zaccagni è tuo figlio, non tu finché sei nubile. Beata voglia di ostentare e beata ignoranza."

L'influencer non si è tirata indietro e ha risposto in maniera molto secca:

"Che attenzione che presti! Neanche il tempo di mettere il cognome che già l'hai notato. Ti ringrazio per essere la mia fan numero uno. Comunque sì, siamo già sposati."

Sembra, quindi, che la coppia sia sia sposata con ritor civile, mentre il matrimonio religioso è fissato per il 20 giugno prossimo: la coppia si sposerà nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli, per poi spostarsi a Villa Miani, con oltre 200 invitati.