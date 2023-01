Chiara Nasti, trovato l'abito da sposa e preparativi in corso per il matrimonio

Gossip TV

L'influencer Chiara Nasti sta organizzando il matrimonio con il compagno Mattia Zaccagni e sembra aver già trovato l'abito da sposa perfetto. Ecco cosa sappiamo.

Fervono i preparativi per le nozze tra Mattia Zaccagni e Chiara Nasti: dopo la nascita del piccolo Thiago, l'influencer e il calciatore hanno annunciato di volersi sposare.

Nozze Chiara Nasti: preparativi e abito da sposa

Il matrimonio verrà celebrato a giugno 2023, quindi, mancano solo alcuni mesi al lieto evento e l'influencer Chiara Nasti, tra una risposta piccata agli haters e l'altra, dato che con la gravidanza sono aumentate le critiche nei suoi confronti, si sta dedicando ai preparativi delle nozze.

Nelle sue stories su Instagram, ha voluto condividere con i fan alcuni dettagli di quello che molto probabilmente sarà il suo abito da sposa. L'influencer si è infatti recata in un atelier e ha mostrato diversi abiti che hanno attirato la sua attenzione.

Dell'abito scelto ha fatto vedere solo pochi dettagli, proprio per rispettare la tradizione e tenerlo segreto fino all'arrivo in chiesa. Inoltre, sembra che per la cerimonia religiosa, Chiara Nasti e Mattia Zaccagni seguiranno le orme di Totti e Ilary Blasi e si sposeranno nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli a Roma. La coppia ha già ingaggiato, inoltre, una nota wedding planner romana perché coordini i preparativi e gli consenta di avere il matrimonio dei loro sogni.