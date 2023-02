Chiara Ferragni, accanto ai Maneskin alla Milano Fashion Week l'influencer si è mostrata visibilmente scocciata

Gossip TV

Circola da qualche ora a questa parte un video in cui durante una sfilata alla Milano Fashion Week Chiara Ferragni è accanto ai Maneskin, ma visibilmente scocciata per il loro atteggiamento sopra le righe. Ecco cosa è successo.

La Milano Fashion Week è uno degli eventi più attesi per tutti coloro che nel mondo della moda lavorano. Così il capoluogo lombardo si riempie delle colelzioni dei più grandi stilisti del mondo e di ospiti seduti in prima fila ad assistere alle sfilate delle nuove collezioni. Non sorprende, dunque, vedere personaggi del mondo dello spettacolo e influencer insieme, a godersi le nuove proposte della moda. La stessa Chiara Ferragni è in prima fila a questi eventi e durante la sfilata di Gucci è stata protagonista di una situazione alquanto singolare.

Milano Fashion Week, Chiara Ferragni scocciata per l'atteggiamento dei Maneskin: il video diventa virale

Durante la sfilata di Gucci, The Blonde Salad era seduta in prima fila e accanto a lei c'erano i componenti del gruppo rock più famoso del momento: i Maneskin. Ovviamente, mentre l'imprenditrice digitale era seduta composta e attenta alla collezione della casa di moda, due dei membri del gruppo hanno iniziato a lasciarsi coinvolgere dall'intrattenimento musicale e si sono dimenati sulle sedie. Il video è stato ripreso da diverse testate e pubblicato su TIkTok, dove gli utenti del web hanno concentrato l'attenzione sull'espressione palesemente scocciata di Chiara Ferragni, mentre Thomas Raggi e Vittoria De Angelis si dimenano a ritmo di musica.

Ovviamente, il video è diventato virale e non sono mancati i commenti negativi verso l'atteggiamento dell'influencer, considerato troppo serioso e poco malleabile. Chiara Ferragni è reduce dall'esperienza sanremese, dove ha condotto due serate del Festival al fianco di Amadeus e, inoltre, è stata al centro del gossip a causa della presunta crisi matrimoniale con Fedez, dopo il bacio con Rosa Chemical: una crisi che sembra essere definitivamente rientrata.